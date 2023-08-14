Российская станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса

Российская межпланетная станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса по пути к Луне. Они опубликованы на сайте Института космических исследований РАН.

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«Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата "Луна-25" на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим»,— сказано в сообщении.

11 августа была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет российской лунной станцией «Луна-25». Местом приземления станции выбран район в южной полярной области Луны. Посадка запланирована на 21 августа. Срок работы «Луны-25» — год.

Это первая экспедиция на лунный полюс, советские лунные станции садились у экватора. Предыдущую миссию «Луна-24» отправили в 1976 году, она доставила на землю 170 г лунного грунта. «Роскосмос» планирует запустить «Луну-26» в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028-м.

Олеся Павленко