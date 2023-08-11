Борисов: посадка российской станции на Луну ожидается 21 августа

Запуск межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный прошел удачно, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Посадка станции на Луну ожидается 21 августа.

Господин Борисов после запуска рассказал, что «расчет отработал штатно, слаженно». «Теперь будем ждать 21 числа. И я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится»,— добавил глава «Роскосмоса» (цитата по «Интерфаксу»).

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первой за почти 50 лет российской лунной станцией «Луна-25» был осуществлен ранее сегодня, 11 августа. Местом приземления станции выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. Срок работы «Луны-25» рассчитан на год.

Это первая экспедиция на лунный полюс. Предыдущая миссия «Луна-24» была отправлена в 1976 году, она доставила на землю 170 г лунного грунта.

Лаура Кеффер