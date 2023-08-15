К частотам подключат рубильник

Как стало известно “Ъ”, правительство внесло в стратегию развития отрасли связи до 2030 года инициативу, которая предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. При этом в случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети. Однако, уточняют эксперты, инициатива может и улучшить качество мобильной связи, так как «в мирное время» операторам будут доступны диапазоны, которые сейчас заняты военными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с новым вариантом разработанной Минцифры стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года. В документе появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с «возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями».

Для этого будет определена организация—оператор технических средств, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи». В Минцифры подтвердили инициативу, уточнив, что будут прорабатывать ее с отраслью. Кого планируется назначить оператором частот, в министерстве не уточнили.

Ранее подобное предложение выдвигалось только в отношении развития нового стандарта связи 5G. Речь шла о том, чтобы развивать сети на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который безвозмездно получит частоты в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц в «режиме совместимости со спецслужбами» (см. “Ъ” от 29 июня).

Как пояснил редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, в РФ еще с конца 1990-х годов введен механизм двойного назначения радиочастот, однако механизма, который позволяет специальным пользователям отключить гражданские сети автоматически, нет: «Ранее операторы связи получали определенный диапазон по остаточному методу, так как в приоритете были силовые структуры. При создании подобного механизма есть риск злоупотребления "рубильником" от оператора частот. Логично было бы, чтобы этим занимался Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр». В Роскомнадзоре сообщили, что не располагают информацией по поводу инициативы.

Аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко считает, что механизм может быть компромиссным вариантом, так как операторы связи долгие годы добиваются получения частот в эксклюзивное пользование, а для этого необходимо последовательно освобождать их от специальных потребителей: «К сожалению, конверсия в РФ буксует как из-за стоимости процесса, так и из-за позиции силовых структур». По словам господина Бойко, механизм совместного использования позволит гражданским операторам занимать необходимые частоты, когда их не используют «другие потребители», что в перспективе может позитивно сказаться на качестве связи.

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов считает, что инициатива может быть единственным методом выделения частот 5G. По его прогнозу, реализовать такой вариант можно за пять—семь лет. Механизм использования связи гражданскими и специальными потребителями может быть эффективным в новых диапазонах, считают в Tele2. В «МегаФоне», МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Помимо сотовой связи радиочастоты использует и другая электроника. Так, в середине июня “Ъ” выяснил, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю ограничила сертификацию некоторых дронов, которые работают на частотах силовых структур (5,03–5,09 ГГц) (см. “Ъ” от 19 июня). Первый замгендиректора «Флай Дрон» Александр Каниовский считает, что распределение частот по стандартизированным правилам положительно скажется на рынке: «В военное время использование гражданских дронов в любом случае будет ограничиваться, и этому множество причин, например захват управления злоумышленниками, диверсионные действия и др.».

Тимофей Корнев