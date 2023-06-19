Китайские дроны идут на посадку в РФ

Небольшие китайские производители дронов заинтересованы в локализации сборки в РФ и ведут переговоры об организации СП с местными разработчиками. Среди потенциальных инвесторов они называют Fimi, AEE и ZeroZero. Причиной переноса производства в РФ источники “Ъ” называют проблемы с сертификацией. Мнения экспертов о перспективах сборки разделились. Одни считают, что она позволит производителям из КНР увеличить долю рынка, другие — что дроны подорожают, а объемы продаж в РФ все еще слишком незначительны для инвестиций в локализацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на рынке электроники рассказал, что ряд китайских производителей дронов готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России. Среди желающих сделать это он называет Fimi, AEE и ZeroZero (в этих компаниях на запросы “Ъ” в выходные не ответили), цена на квадрокоптеры этих брендов начинается от 14 тыс. руб. Собеседник в одном из экспортных центров подтвердил, что «ряд российских компаний ведут переговоры об организации СП с китайскими для сборки крупногабаритных сельскохозяйственных дронов».

Об интересе китайских вендоров к производству в РФ говорит и директор по развитию ООО «Гео Иннотер» Феликс Фокин. Первый замгендиректора «Флай Дрона» Александр Каниовский уточнил, что обсуждаются два варианта — «либо компании самостоятельно организовывают производственные линии в России, либо создается совместное предприятие с отечественными разработчиками».

Собеседники “Ъ” на рынке электроники и эксперты видят разные причины в интересе китайских компаний к локализации в РФ. Так, источник “Ъ” в крупном дистрибуторе электроники утверждает, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) «ограничила сертификации ввозимых дронов, поскольку они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и т. д.». В конце апреля госкомиссия по радиочастотам при Минцифры выделила частоты диапазона 5,03–5,09 ГГц для управления БПЛА (см. “Ъ” 24 апреля). Во ФСТЭК на запрос “Ъ” не ответили.

Все типовые решения китайских производителей основаны на частотах Wi-Fi 2,3–2,5 ГГц и 5,7–5,8 ГГц, объясняет гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий. По его словам, текущие требования к оборудованию, которое содержит приемо-передающие устройства, должны подлежать сертификации или нотификации ФСБ и ФСТЭК при прохождении таможни: «Полагаю, что с этим могли возникнуть сложности, но только для новых моделей, так как на старые все сертификаты получены давно». ФСТЭК не блокирует поставки, а запрещает использовать частоты контроля беспилотников в диапазоне 5,8 ГГц, уточняет гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Ряд российских участников рынка сомневаются в истинности намерений китайских производителей. Локализация им «неинтересна, поскольку рынок в РФ слишком маленький», считает господин Ряшин. «Им интересно продавать свою продукцию множеству стран, массовое, типичное, тем самым снижая себестоимость продуктов. Влезать в локализацию интересно только при большом гарантированном заказе»,— отмечает он. Продажи дронов, полагает эксперт, в первую очередь упали из-за массовых запретов на их полеты в регионах.

Другой источник “Ъ” на рынке добавляет, что дроны, выпущенные в России, будут дороже произведенных в Китае. Он подтверждает, что доля отечественного рынка в продажах китайских дронов «слишком небольшая». РФ — быстрорастущий рынок с высокой покупательной способностью, возражает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. «Кроме того, в мае премьер-министр Михаил Мишустин фактически сам пригласил китайскую сторону к сотрудничеству в сфере производства гражданских беспилотников, назвав ее одной из наиболее перспективных в кооперации России и Китая»,— говорит он.

Господин Манкевич считает, что крупные международные бренды, такие как DJI, не захотят участвовать в подобных проектах, чтобы не терять западных клиентов, а небольшие китайские компании рассмотрят для себя такой вариант — «производство в России может стать для китайского производителя конкурентным преимуществом, особенно если попадет под программу господдержки».

Тимофей Корнев, Айгуль Абдуллина