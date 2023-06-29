С частотами решили не мельчить

Минцифры предложило развивать сети 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который безвозмездно получит частоты в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГЦ в «режиме совместимости со спецслужбами». Это значит, что силовики получат возможность отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС), когда и где сочтут нужным. Сейчас они не имеют прямого доступа к системам операторов по управлению сетью, а ограничения услуг происходит через Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказали источники “Ъ”, в рамках сессии, которую провел премьер Михаил Мишустин 20 июня по проекту стратегии развития отрасли связи до 2035 года, Минцифры выдвинуло ряд инициатив, в числе которых создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G. Министерство предлагает безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года, включая спектр, который используется аналоговыми телевещателями (694–790 МГц), полосы 4,8–4,99 ГГЦ (выбран Минцифры приоритетным для 5G) и диапазон 3,4–3,8 ГГЦ «в режиме совместимости со спецслужбами».

Также единый оператор должен внедрить «систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) операторов в заданной локации». Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, считает, что СП будет создано на базе «Ростелекома». В аппарате Михаила Мишустина перенаправили запрос в Минцифры. Там подтвердили, что предлагали инициативу по созданию для внедрения 5G единого оператора как консорциума участников рынка.

Развитие сетей 5G на базе единого оператора обсуждается с 2020 года, тогда «МегаФон» и «Ростелеком» создали ООО «Новые цифровые решения» для тестирования нового стандарта в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, в 2021 году к СП присоединился «Вымпелком», а в 2022 году — МТС. Задача СП — проведение тестов на электромагнитную совместимость, исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей 5G, а также расчистки спектра.

В соответствии с концепцией развития 5G, которую Минцифры утвердило в 2019 году, для развития нового стандарта в каждом регионе будет выбираться якорный оператор. Сеть будет доступна другим участникам СП, но они должны компенсировать якорному оператору затраты на строительство. В МТС, «Вымпелкоме», Tele2 отказались от комментариев, в «МегаФоне» и «Ростелекоме» не ответили на запросы.

Участники рынка исходно не поддерживали идею создания единого оператора, подчеркивая, что с 2020 года строят сети связи на оборудовании 5G-Ready, а создание общей сети потребует новых расходов. Против выступала и ФАС, предупреждая, что это может привести к монополизму, стагнации и потере государством выручки от потенциальных аукционов на частоты (см. “Ъ” от 23 мая 2019 года). Но затем служба поддержала идею при условии, что оператор даст недискриминационный доступ «для всех представителей рынка подвижной радиотелефонной связи», включая региональных операторов (см. “Ъ” от 25 декабря 2020 года).

На фоне текущего дефицита зарубежного телекоммуникационного оборудования концепция единого оператора для 5G выглядит «более актуальной, чем несколько лет назад», признает источник “Ъ” на рынке: «Но уже созданное СП за эти годы занималось только исследованиями, а в части расчистки спектра и договоренностей с силовыми структурами не продвинулось». Сейчас сетей 5G в коммерческой эксплуатации нет ни у кого в РФ, поскольку операторы не могут получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Он выбран для стандарта в мире, но в России занят спецслужбами.

Наиболее важный момент, говорит один из поставщиков оборудования, в том, что единый оператор должен дать возможностью силовикам отключать излучение РЭС операторов в заданной локации: «Сейчас Минобороны и другие ведомства не обладают таким функционалом, оперативное ограничение сетей связи происходит по каналам Госкомиссии по радиочастотам и Минцифры». Так, недавно по поручению Минцифры операторы ограничивали услуги связи в Сочи и Адлере в связи с прибытием в Сочи ряда высокопоставленных чиновников (см. “Ъ” от 7 июня). Если силовики получат доступ к системам операторов по управлению сетью, они смогут отключать услуги без участия Минцифры, полагает собеседник “Ъ”. Причем он не считает это однозначно негативным фактором, полагая, что прямой доступ силовиков может облегчить решение о выделении частот.

Юлия Тишина, Никита Королев