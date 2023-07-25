Трафику выпишут пропуск

Лицензирование в области услуг связи серьезно ужесточается: для получения разрешения операторам придется утверждать с Роскомнадзором схему пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам, которые они обязаны ставить по закону о «суверенном рунете». За нарушение схемы, порядка использования частот и других условий Роскомнадзор может прекратить действие лицензии. Если это произойдет, операторам придется отключать оборудование, которое работало с нарушениями. Сейчас они могут получить только административный штраф. Компании опасаются, что новые требования негативно скажутся на связности сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” изучил поправки к закону «О связи», принятые Госдумой во втором чтении 25 июля. Документ был внесен правительством 14 июля, он рекомендован к принятию в третьем чтении комитетом Госдумы по информполитике, связи и IT. Поправки предполагают, что операторы связи будут получать радиочастоты путем внесения записи в специальный реестр, который будет вести Роскомнадзор. В ведомстве не ответили “Ъ” до сдачи материала.

В перечень лицензионных требований на оказание услуг связи включается условие соблюдения схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы связи должны устанавливать на сети в рамках закона о «суверенном интернете».

Эта схема согласуется с Роскомнадзором. Он же устанавливает требования к эксплуатации и управлению сетей в части использования операторами услуг подрядчиков.

Оператор связи теперь сможет начать оказание услуг только после установки ТСПУ. Если он пропускает на своей сети трафик стороннего оператора, то должен обеспечить установку ТСПУ, обеспечивающих скорость более чем 10 Гб/с. Новые требования распространяют установку ТСПУ на точки обмена трафиком.

Компании должны предоставлять регулятору описание сетей и средств связи (то есть базовых станций), если планируется использовать радиочастотный спектр для ТВ и радиовещания, кабельного ТВ-вещания и проводного радиовещания, передачи голосовой информации (IP-телефония, Voice over LTE, VoWiFi — передача голосовой информации по сетям LTE или Wi-Fi), предоставления каналов связи, выходящих за пределы территории субъекта РФ или за пределы страны.

Если оператор нарушает условия выдачи лицензий, в частности не соблюдает схему пропуска трафика, Роскомнадзор может «прекратить» действие лицензии.

Сейчас, поясняет источник на рынке, лицензия может быть аннулирована только по решению суда, а за нарушения Роскомнадзор выписывает штраф.

В пояснительной записке отмечается, что новые требования в части ведения реестра радиочастот обусловлены нарушениями их использования (только за 2019 год их выявлено 30,6 тыс., сформировано 65,8 тыс. протоколов об административном правонарушении).

Как уточняет собеседник “Ъ” на рынке, раньше операторы для получения лицензии и разрешения на строительство сети после согласования ее схемы направляли в Роскомнадзор только заявление с точным местом установки и высотностью, поскольку это важно с точки зрения электромагнитной совместимости — «это необходимо для работы во всех лицензируемых диапазонах, включая 2G, 3G, 4G». В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 от комментариев отказались.

Зачастую оператор строит сеть не сам, и к нарушениям приводит именно работа подрядчика, отмечает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, «поэтому крупные компании заранее закладывали несколько сотен миллионов рублей на штрафы». Сейчас же Роскомнадзор получает полномочия по приостановке лицензии, подчеркивает эксперт, то есть оператору придется отключить базовую станцию, которая работает с нарушениями. И если их число составит, как в 2019 году, 30 тыс., это «серьезно скажется на связности сетей».

Собеседник “Ъ” в крупном операторе также обеспокоен в первую очередь тем, что Роскомнадзор получает полномочия по «прекращению действия лицензии» во внесудебном порядке.

«Особенно тревожат два основания — непредставление в Роскомнадзор отчета о деятельности оператора и несоблюдение схемы пропуска трафика через ТСПУ. В заявке на лицензию и при каждом продлении потребуется указывать согласованную с регулятором схему, хотя оборудование работает не первый год»,— говорит он.

По мнению другого источника “Ъ”, проект поправок дублирует регулирование в рамках закона «о суверенном рунете», что «создает дополнительные административные барьеры».

Риски в новых требованиях видят и операторы точек обмена трафиком. Основатель Piter-IX Николай Метлюк считает, что они могут привести к росту расходов, поскольку установка оборудования ТСПУ потребует дополнительных стоек, которые нужно обслуживать и подключать к электропитанию. «Это может потребовать нескольких сотен тысяч или миллионов рублей ежемесячно с учетом того, что точки обмена трафиком обычно децентрализованы, расположены в нескольких городах»,— отмечает он. Гендиректор MSK-IX Евгений Морозов подчеркивает, что при реализации новых правил важно избежать двойного прохождения одного и того же трафика через ТСПУ нескольких операторов и точек обмена трафиком.

Глава консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко обращает внимание на то, что, согласно поправкам, лицензия на связь может бы приостановлена на срок до трех месяцев из-за «грубых нарушений требований». Последние установлены правительством в рамках постановления от декабря 2020 года, включая установку средств оперативно-разыскных мероприятий СОРМ. Эксперт полагает, что в целом новые требования лицензирования усилят консолидацию рынка связи в регионах — «небольшие операторы, которых в стране более 5 тыс., начнут уходить в серую зону или закрывать бизнес».

Юлия Тишина, Юрий Литвиненко