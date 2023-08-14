Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оштрафовал «МегаФон» на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ в фильмах

Тверской районный суд Москвы оштрафовал компанию «МегаФон» за неверную возрастную маркировку фильма с ЛГБТ-сценой. Сумма административного штрафа составляет 1 млн руб., сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Протокол в отношении «МегаФона» составил Роскомнадзор по результатам проверки, которая прошла в марте. Причиной для составления протокола стала неверная маркировка размещенной на сервисе «МегаФон ТВ» романтической комедии «Любовь, любовь, любовь». Картина была отмечена рейтингом «16+», а не «18+».

В ходе судебного заседания представители «МегаФона» заявили, что поменяли маркировку фильма на «18+» еще в феврале. Они также обратили внимание, что в прокатном удостоверении фильма по-прежнему стоит отметка «16+».

Как отмечает «Осторожно, новости», в самом фильме «Любовь, любовь, любовь» есть лишь упоминание ЛГБТ-отношений. В картине представлены три новеллы: о любви, преданности и верности между парами и друзьями. В одной из сцен героиня упоминает, что у нее есть жена, а еще одна женщина говорит, что ее супруг ушел к другому мужчине.

29 июня Тверской суд Москвы уже штрафовал «МегаФон» на 1 млн руб. за отсутствие маркировки у фильма с ЛГБТ-сценами. Тогда причиной стал показ сервисом «МегаФон ТВ» пяти фильмов: «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы» и «Жадность».

По состоянию на 7 июля 2023 года Роскомнадзор в общей сложности составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». В настоящее время штрафы назначены кинотеатрам «Триколор Кино и ТВ онлайн», Premier, Start и «Кинопоиск». Административные протоколы составлены также в отношении сервисов Wink, Okko, Movix, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Ъ FМ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...