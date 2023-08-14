Суд оштрафовал «МегаФон» на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ в фильмах

Тверской районный суд Москвы оштрафовал компанию «МегаФон» за неверную возрастную маркировку фильма с ЛГБТ-сценой. Сумма административного штрафа составляет 1 млн руб., сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Протокол в отношении «МегаФона» составил Роскомнадзор по результатам проверки, которая прошла в марте. Причиной для составления протокола стала неверная маркировка размещенной на сервисе «МегаФон ТВ» романтической комедии «Любовь, любовь, любовь». Картина была отмечена рейтингом «16+», а не «18+».

В ходе судебного заседания представители «МегаФона» заявили, что поменяли маркировку фильма на «18+» еще в феврале. Они также обратили внимание, что в прокатном удостоверении фильма по-прежнему стоит отметка «16+».

Как отмечает «Осторожно, новости», в самом фильме «Любовь, любовь, любовь» есть лишь упоминание ЛГБТ-отношений. В картине представлены три новеллы: о любви, преданности и верности между парами и друзьями. В одной из сцен героиня упоминает, что у нее есть жена, а еще одна женщина говорит, что ее супруг ушел к другому мужчине.

29 июня Тверской суд Москвы уже штрафовал «МегаФон» на 1 млн руб. за отсутствие маркировки у фильма с ЛГБТ-сценами. Тогда причиной стал показ сервисом «МегаФон ТВ» пяти фильмов: «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы» и «Жадность».

По состоянию на 7 июля 2023 года Роскомнадзор в общей сложности составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». В настоящее время штрафы назначены кинотеатрам «Триколор Кино и ТВ онлайн», Premier, Start и «Кинопоиск». Административные протоколы составлены также в отношении сервисов Wink, Okko, Movix, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Ъ FМ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Милена Костерева