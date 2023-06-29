Суд оштрафовал «МегаФон» на 1 млн рублей за фильм с ЛГБТ без маркировки

Тверской суд Москвы признал виновным «МегаФон» по статье о демонстрации ЛГБТ. Протокол был выписан компании из-за показа фильмов без маркировки «18+». Сумма административного штрафа составляет 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Суд оштрафовал ПАО «МегаФон» за показ сервисом «МегаФон ТВ» пяти фильмов: «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы» и «Жадность».

Административный штраф выписан компании согласно ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Она появилась в КоАП в конце прошлого года.

По аналогичному протоколу в этот же день Черемушкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,7 млн руб. В деле стриминга также фигурирует итальянский фильм «Идеальные незнакомцы».

Большинство российских онлайн-кинотеатров на сегодняшний день втянуты в судебные разбирательства о демонстрации ЛГБТ. Сейчас Роскомнадзором составлены протоколы в отношении 19 стримингов из 23 существующих в России. Среди привлеченных к ответственности — Premier. Онлайн-кинотеатр оштрафовали на 4 млн руб. в том числе за отсутствие маркировки «18+» в фильме «Идеальные незнакомцы».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Кинотеатры собрали штрафы»

Полина Мотызлевская