Кинотеатры собрали штрафы

Подавляющее большинство российских онлайн-кинотеатров наказаны за демонстрацию ЛГБТ. По оценке игроков рынка, Роскомнадзор составил протоколы в отношении 19-ти стримингов из 23-х, работающих в стране. В числе привлеченных к ответственности «Кинопоиск», Start, More.tv и ivi. 21 июня Мещанский суд Москвы оштрафовал также онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн руб. за отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». Кроме того, вынесено еще три судебных решения. «Триколор Кино и ТВ» и Peers.TV оштрафованы на 1 млн руб., а должностное лицо «Триколора» — на 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Властям необходимо наладить коммуникацию с онлайн-кинотеатрами, считает генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Штраф для сервиса Premier — серьезная новость. Наверное, это крупнейшее взыскание за всю историю аудиовизуальных сервисов. И пока не совсем понятно, когда этот процесс закончится и чем. Ситуация, надо сказать, вопиющая. Сейчас оштрафованы, по моей информации, 19 из 23 онлайн-платформ. Фактически все, кто распространял какой-то контент с маркировкой ниже "18+", пострадали именно по статье демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. Речь идет о неправильной с точки зрения Роскомнадзора маркировке материалов.

Логичнее было бы иначе выстроить саму систему взаимодействия с сервисами. Роскомнадзор мог бы не штрафовать сразу на 4 млн руб. или подвергать риску ограничения деятельности на срок до 90 дней, а направлять требования о том, чтобы мы подняли маркировку, как он это делает для ряда других случаев относительно запрещенной для детей информации. Если бы доступ к такому контенту несовершеннолетних по требованию ограничивался, то онлайн-платформы не подвергались взысканию. Штрафовать и ограничивать деятельность нужно сервис, который не выполнил требования».

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду среди лиц любого возраста нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Штрафы для граждан составляют от 50 тыс. руб. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. Запрещена также любая демонстрация ЛГБТ-контента среди детей.

Основная проблема в том, что критерии для определения контента, который является «демонстрацией», предельно размыты, говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Подобными штрафами, которые назначаются по фильмам абсолютно безобидным, хотят показать всем крупным игрокам, что они должны применить самоцензуру и самостоятельно посмотреть, какие из картин могут вызывать недовольство и провести ревизию накопленного репертуара.

Нормы, ограничивающие демонстрацию ЛГБТ, сформулированы настолько нечетко, что соблюсти их гарантированно невозможно. То есть у любого онлайн-кинотеатра значительная часть картин попадает в серую зону, в которой эксперты всегда могут признать наличие демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. Поэтому онлайн-кинотеатры вынуждены искать баланс. Закон этому никак не помогает в силу того, что все его критерии нечеткие. Что касается правоприменения, оно тоже не построено на поиске самых вопиющих случаев, которые чисто теоретически могли бы вредить общественным интересам».

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, с начала действия этого закона всего было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это коснулось не только онлайн-кинотеатров, но и телевещателей, например, каналов «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».

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Яна Загоровская