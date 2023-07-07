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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры за демонстрацию ЛГБТ

Роскомнадзор в общей сложности составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом ведомство сообщило «РИА Новости».

На сегодняшний день суд назначил штрафы по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ следующим российским стримингам:

  • «Триколор Кино и ТВ онлайн» (НAO «Национальная спутниковая компания») — 1 млн руб.;
  • Peers.TV (ООО «Инетра») — 1 млн руб.;
  • Premier (ООО «Премьер») — 4 млн руб.;
  • «МегаФон ТВ» (ПАО «МегаФон») — 1 млн руб.;
  • Start (ООО «Старт») — 3,7 млн руб.;
  • «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») — 1 млн руб.

Сообщается, что административные протоколы составлены также для сервисов Wink, Okko, Movix, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ». В отношении «Триколор Кино и ТВ онлайн» будет составлен протокол за пропаганду ЛГБТ в ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ.

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в публикации «Ъ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Полина Мотызлевская

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