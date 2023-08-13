16 машин и фасад дома пострадали в Белгороде из-за атаки беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил атаку беспилотника на областной центр.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет»,— рассказал губернатор в Telegram-канале.

Он пообщался с жителями поврежденных квартир (всего таковых пять), в которых выбиты окна, а также пострадали кондиционеры. Повреждения получили 16 машин. Губернатор пообещал помочь с восстановлением имущества.

«На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА»,— резюмировал Вячеслав Гладков.

Вечером он уточнил информацию по разрушениям и пообещал, что уже 14 августа власти оформят заключение о техническом состоянии многоквартирного дома и приступят к восстановительным работам. В мэрии Белгорода заявили, что «если будет такая необходимость», жителей дома временно разместят в гостинице и обеспечат питанием.

Ранее сегодня над Белгородской областью были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений не было.

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Сергей Толмачев