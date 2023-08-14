Атака беспилотника не повредила несущие конструкции дома на Есенина в Белгороде

Первичное обследование специалистами многоэтажного дома на улице Есенина в Белгороде, в который вчера попал украинский беспилотник, подтвердило отсутствие повреждений несущей конструкции жилого здания. Об этом заявил сегодня утром в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

«Специалисты БГТУ имени В.Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Подтвердили попадание вражеского беспилотника. Вчера коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе и плитку, которая была разрушена взрывом и нависала над тротуаром, для того, чтобы обезопасить пешеходов и жителей дома. Сегодня будет повторное обследование, и приступим к восстановительным работам. Как и всегда, проведем обследование поврежденных автомобилей, а затем будем выплачивать компенсацию собственникам»,- рассказал господин Гладков.

Попадание БПЛА в дом №9 на улице Есенина вчера произошло около 17:43, обошлось без пострадавших. В доме были повреждены пять квартир (в них выбиты выбиты окна и разрушены кондиционеры), повреждения получили 16 припаркованных у здания машин, а также вентилируемый фасад дома между седьмым и 13-м этажами.

Владимир Зоркий