Маск поддержал мнение, что США в вопросе Украины всегда выбирали конфронтацию

Один из богатейших людей мира Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о негативном влиянии внешнеполитических решений США в вопросе Украины. Аналитик пришел к выводу, что «на каждой развилке американская внешнеполитическая элита выбирает путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира». Господин Маск ответил в своей соцсети «X»: «Точно» (Accurate).

Господин Меркурис проанализировал решения США по Украине с 2004 года. По его мнению, Вашингтон в тот год мог не вмешиваться в дела Украины, но вместо этого он «поддержал цветную революцию». В 2021 и 2022 годах США, как считает аналитик, могли провести переговоры по российским соглашениям о гарантиях безопасности о том, что Украина не вступит в НАТО, но отказались пойти на компромисс. Также господин Меркурис утверждает, что США «саботировали соглашения» во время переговоров между РФ и Украиной по урегулированию в начале конфликта. «И сейчас, после провала контрнаступления, США могли бы начать серьезные переговоры с россиянами, но вместо этого они требуют продолжения бойни»,— добавил аналитик.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. На этом фоне господин Маск хотел отказаться от финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, но позже передумал. Он называл «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму, заявлял о лицемерии США при поставках кассетных боеприпасов и позитивно оценивал материалы с критикой действий Запада по Украине.

О мирном плане миллиардера — в материале «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Леонид Уварчев