Маск позитивно оценил статью с критикой действий Запада по Украине

Миллиардер Илон Маск отреагировал словами «хорошо сказано» на статью американского экономиста Дэвида Сакса с названием «Неудачное контрнаступление и мир, который мог бы быть». В материале критикуются действия США и других стран Запада по Украине.

Господин Сакс опубликовал статью в Twitter. По его мнению, Украина не достигает ни одной первоначально заявленной цели и не сможет «перекрыть сухопутный мост в Крым», а РФ может получить контроль над большими территориями и «выиграть войну». Экономист также раскритиковал предложения предоставить Украине «израильский статус», что предполагает гарантии безопасности, отправку вооружения и выделение денег. По его мнению, «это не то, на что подписывался американский народ».

Дэвид Сакс обратил внимание на «новые доказательства», что мир был достижим в начале конфликта. В качестве примера он привел проект соглашения между РФ и Украиной, который президент России Владимир Путин представил делегациям африканских стран. Экономист также напомнил о публикации «Украинской правды» от 5 мая 2022 года, в которой источник газеты рассказал, что Борис Джонсон, возглавлявший тогда британское правительство, отговаривал президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией.

Автор статьи предположил, что реальность может расходиться с освещением темы в основных СМИ. Он отметил, что американскую общественность десятилетиями убеждали в том, что США «побеждает в Афганистане», но все эти сообщения «оказались ложью».

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. На этом фоне господин Маск хотел отказаться от финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, но позже передумал. В январе 2023 года он называл «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму.

О мирном плане миллиардера — в материале «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Леонид Уварчев