Маск назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине лицемерием

Руководитель Tesla и SpaceX бизнесмен Илон Маск раскритиковал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Twitter. Это решение господин Маск назвал лицемерным.

«Америка всегда клеймила как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их на применение?» — написал бизнесмен, добавив, что ничего хорошего из этого не выйдет. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие»,— заявил Илон Маск (скриншот его твита опубликовал сайт финансовых новостей Benzinga).

Кассетные снаряды содержат сотни отдельных боеприпасов. Они рассеиваются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя долгосрочную угрозу.

В 2008 году была подписана Конвенция против кассетных боеприпасов, в которой участвуют более 100 стран. США, Россия и Украина к ней не присоединились.

Белый дом назвал поставку Украине кассетных боеприпасов «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Джен Псаки, работавшая пресс-секретарем Белого дома при администрации Джо Байдена, назвала на брифинге 28 февраля 2022 года применение кассетных боеприпасов военным преступлением.

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Мария Федотова