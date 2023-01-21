Маск назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму

Один из богатейших людей мира Илон Маск прокомментировал статью The New York Times о готовности США помочь Украине нанести удары по Крыму. По его мнению, это является «безжалостной эскалацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip/File Photo, Reuters Фото: Bobby Yip/File Photo, Reuters

«Я полностью за Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира»,— написал господин Маск в Twitter.

Газета NYT со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация США начала признавать необходимость предоставления Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по Крыму. Госдеп, комментируя публикацию, утверждал, что украинские власти сами решают, по каким целям наносить удары. Пентагон заявлял, что поддерживает планы Украины вернуть территории любыми средствами.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. На этом фоне господин Маск хотел отказаться от финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, но позже передумал.

О мирном плане — в материале «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Леонид Уварчев