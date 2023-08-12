«Луна-25» провела первую плановую коррекцию перелета к Луне

Российская межпланетная станция «Луна-25» совершила первую запланированную коррекцию перелета к Луне, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелета к Луне. Двигательная установка "Луны-25" включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

11 августа был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет российской лунной станцией «Луна-25». Местом приземления станции выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. Посадка ожидается 21 августа. Срок работы «Луны-25» рассчитан на год.

Это первая экспедиция на лунный полюс. Предыдущая миссия «Луна-24» была отправлена в 1976 году, она доставила на землю 170 г лунного грунта. «Роскосмос» планирует запустить «Луну-26» в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028-м.

Эрдни Кагалтынов