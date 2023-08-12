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Коммерсантъ FM
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Al Arabiya: ЭКОВАС перенесло встречу по Нигеру из-за неготовности к интервенции

Встречу командующих армий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) перенесли с 12 августа на следующую неделю из-за неготовности войск к интервенции в Нигер, сообщает Al Arabiya со ссылкой на чиновника из Нигерии и источник в армии Кот-д'Ивуара.

Опрошенные телеканалом военные аналитики считают, что на формирование объединенной группировки вооруженных сил ЭКОВАС может уйти больше недели. Al Arabyia отмечает, что сообщество и раньше предпринимало попытки создания объединенной армии, но они не были успешны из-за нехватки финансирования и логистических ограничений.

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В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. Нигер посетила и. о. замгоссекретаря США Виктория Нуланд и провела переговоры с руководством военных. Те заявили ей, что убьют президента в случае интервенции. 10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сказал, что лидеры стран ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». 11 августа мятежники Нигера распорядились привести армию страны в боевую готовность. По данным Associated Press, мятежники уже обратились за помощью к ЧВК «Вагнер».

Господин Уаттара заявил, что его страна выделит 850 военных для совместной интервенции в Нигер. О готовности выделить войска для интервенции заявили представители Бенина и Сенегала. Министр обороны Гамбии Дауда Кайраба Джавара и министр информации Либерии Лоуренс Бропле заявили, что их страны еще не приняли решение об отправке войск в Нигер. При этом правительства Мали и Буркина-Фасо, которые также входят в ЭКОВАС, поддержали мятежников Нигера. Представители остальных восьми стран сообщества пока не комментировали возможность военной операции в Нигере.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Эрдни Кагалтынов

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