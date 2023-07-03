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Коммерсантъ FM
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Истребитель Cу-30 Венесуэлы разбился во время тренировочного полета

Истребитель Су-30МК2 военно-воздушных сил Венесуэлы потерпел крушение в штате Миранда во время тренировочного полета. Оба летчика катапультировались, один из них погиб, сообщило Минобороны Венесуэлы.

Самолет разбился при подготовке к параду на День независимости Венесуэлы. Полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении. Президент Николас Мадуро выразил соболезнования семье погибшего. Он распорядился провести расследования причин катастрофы.

Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель. Су-30МК2V — версия самолета для Венесуэлы. В последние годы не сообщалось, сколько истребителей стоит на вооружении страны. Телеканал Минобороны РФ «Звезда» сообщал, что, по данным на 2018 год, всего у страны было 23 самолета. В 2019 году стало известно о крушении одного из них.

Леонид Уварчев

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