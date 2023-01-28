Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000

Два истребителя ВВС Индии, один российского производства (Су-30) и один — французского (Mirage 2000), потерпели крушение в Морене на севере индийского штата Мадхья-Прадеш. Все пилоты получили легкие травмы, они катапультировались. Причина крушения не сообщается.

«Самолеты Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение недалеко от Морены, штат Мадхья-Прадеш. Начаты поисково-спасательные работы»,— заявили India Today в Минобороны Индии.

В ведомстве добавили, что оба самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...