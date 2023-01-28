В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000

Два истребителя ВВС Индии, один российского производства (Су-30) и один — французского (Mirage 2000), потерпели крушение в Морене на севере индийского штата Мадхья-Прадеш. Все пилоты получили легкие травмы, они катапультировались. Причина крушения не сообщается.

«Самолеты Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение недалеко от Морены, штат Мадхья-Прадеш. Начаты поисково-спасательные работы»,— заявили India Today в Минобороны Индии.

В ведомстве добавили, что оба самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения.

Дарья Эрозбек