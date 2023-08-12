Дорогой Турции просматривают альтернативы

Цены на отдых в Турции побили рекорд с начала века. По данным Росстата, сейчас турпакет в среднем обойдется в 83 тыс. руб. Как отмечают опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, несмотря на это, страна остается одним из самых популярных направлений для российских туристов. К осени цены традиционно снизятся на 20-30%, что привлечет еще больше путешественников, считают эксперты. С чем связана такая динамика цен? И какие альтернативы есть на рынке? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала XXI века стоимость поездки в Турцию выросла почти в восемь раз. И даже по сравнению с 2022 годом цены в республике увеличились в среднем на 70%, говорят игроки рынка. Однако Турция по-прежнему остается наиболее популярным направлением. Как рассказали “Ъ FM” в сервисе «Слетать.ру», доля продаж туров в эту страну — более 40% от всех за летний сезон.

Осенью цены снизятся, и Турция составит серьезную конкуренцию Таиланду и Объединенным Арабским Эмиратам, полагает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Неделя проживания в обычной "пятерке" обходится порядка 250-300 тыс. руб. То есть Турция все равно дорогая. Если мы смотрим осень, то цены будут снижаться на 15-20% в сентябре и на 30% в октябре. Но я прогнозирую, что Турция станет хитом зимних направлений, поскольку все больше и больше отелей запускают концепцию отдыха с подогреваемыми бассейнами. Турция зимой дешевле, чем Арабские Эмираты, Мальдивы, Таиланд».

В июле до исторических максимумов подорожали путевки в страны Закавказья. Цены туров в Азербайджан, Армению и Грузию повысились на 3% — до 55 тыс. руб. Стоимость поездок в Среднюю Азию — Казахстан, Киргизию и Таджикистан — перевалила за 63 тыс. руб. Из-за наплыва транзитных туристов выросла стоимость перелетов в страны СНГ, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«СНГ по-прежнему продолжает привлекать российских туристов, связано это с тем, что им не требуется наличие загранпаспорта. Там есть развлечения, которых нет у нас — кинотеатры с последними новинками, концерты звезд зарубежной эстрады. Основной формат — короткие путешествия. Надо понимать, что подорожание опять же связано не столько со стоимостью проживания, а с высокой стоимостью билетов. Потому что часть этих стран используется россиянами как транзитные хабы».

Туроператоры ожидают увеличения поездок и в Китай после введения безвизового режима для организованных групп. Спрос сейчас даже превышает предложение, которое могут обеспечить перевозчики. Как отмечал “Ъ”, это связано с нехваткой самолетов и отсутствием прямого авиасообщения с некоторыми городами. Поездка в Китай обойдется не дешевле 100 тыс. руб., отмечает председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров:

«Например, спрос на поездки вв императорский дворец Гугун, Запретный город, превышает предложение где-то в восемь раз. Осенью традиционно был высокий сезон, поскольку сентябрь, октябрь, половина ноября — это замечательное время по погоде».

По данным Росстата, на 2% подешевели туры в Юго-Восточную Азию. Так, стоимость поездок в Таиланд, Вьетнам и Индонезию в июле составляла в среднем 94 тыс. руб.

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