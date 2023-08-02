Турция перешла на другой бюджет

Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для российских туристов. По размеру среднего чека за турпакет страна заняла четвертую строчку, обойдя Таиланд. В августе путевка на двоих на курорты республики обходилась примерно в 183 тыс. руб. При этом с начала года там отдохнули более 3 млн россиян, следует из данных Ассоциации туроператоров России. По стоимости путевки это направление уступает Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке. Отдых там обойдется примерно в 250-350 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Почему отдых в Турции перестал быть бюджетным? И как ситуация повлияет на спрос? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с вице-президентом по выездному туризму АТОР Артуром Мурадяном:

«В первую очередь, сказалась ежегодная индексация цены со стороны отельеров ввиду инфляции и обесценивания лиры, с которыми сталкивается Турция уже который год. Во-вторых, сыграло свою роль ожидание высокого спроса со стороны не только российского, но и европейского рынка. Мы понимаем, что отложенный спрос в пандемию COVID-19 местами еще не был реализован на 100%.

Третий фактор — это очень динамичное обесценивание рубля, которого на фоне прошлогодних курсовых значений никто не ожидал из сторон, принимающих решения.

Все это вкупе привело к тому, что цена на популярные, дорогие, премиальные отели вошла в сегмент, в котором раньше у нас значились Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Сейшелы. Теперь там прочно обосновалась и Турция.

Вместе с тем сейчас наблюдается переизбыток предложений, но так было и раньше. Это приводило к тому, что ряд операторов даже оптимизировали свои полетные программы, чтобы лучше загружать места на рейсах.

Но при этом сейчас сложилась парадоксальная ситуация: спрос на отдых есть, но на бюджетный, потому что ценник до 100 тыс. руб. был ключевым при планировании поездок на курорты, особенно для туристов из регионов.

Найти точки баланса пока получается не столь хорошо, как этого хотели бы и путешественники, и представители туристической розницы».

Турецкие отели подняли цены для российских туркомпаний в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, писали «Известия» со ссылкой на Альянс турагентств России.

При этом, как отмечали в организации, стоимость для гостей из других стран осталась на прежнем уровне из-за опасений, что иностранцы могут поехать на отдых к конкурентам — в Грецию или на Кипр. Россиянам же эти направления практически недоступны.

Однако стоимость путевок в Турцию уже достигла своего пика, и скоро тенденция пойдет на спад, отметил заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко:

«Я думаю, что туры не подорожают, потому что порядка 80% продаж уже сделаны. И их глубина довольно большая, фактически август уже весь разошелся, осталось небольшое количество мест в гостиницах.

Россияне традиционно предпочитают отели высокого качества, не ниже четырех звезд. По крайней мере, по опыту нашей компании в основном бронируют пятизвездные гостиницы.

На отечественном рынке всегда были достаточно высокие требования к отдыху, что тоже понятно, так как, в отличие, например, от европейцев, в составе цены турпакета для российского путешественника довольно большую составляющую несет перелет. А если он стоит достаточно дорого, то нет смысла экономить на проживании.

Средняя длительность поездки составляет от семи до 10 дней. Вместе с тем есть, конечно, и немало бронирований, когда едут на длительный срок, даже на несколько недель».

По данным Ассоциации туроператоров, самым доступным направлением для россиян стал внутренний туризм — средний чек в августе составил примерно 80 тыс. руб.

Как рассказали “Ъ FM” представители туристических компаний, сейчас пользуется популярностью самостоятельный отдых: россияне бронируют отели на черноморском побережье, а также в Дагестане и Поволжье.

В свою очередь, отечественные курорты постепенно подтягивают свой уровень до иностранных, подчеркнул директор по развитию турагентства OnlineTur Игорь Блинов:

«Люди путешествуют по всей стране. Большое количество россиян отказались от дорогих заграничных пляжных вариантов и выбирают туры, например, по нашей Волге. Приезжают в крупные города, снимают семейные номера, ходят на экскурсии, загорают на волжских пляжах.

Во многих городах сейчас достаточно развита именно прибрежная инфраструктура, где шикарные набережные, где большое количество пляжей. По оценке туристов, такой формат наиболее предпочтителен сейчас. Кто-то говорит: "Нам солнца хватает в той же Самаре, нам этого достаточно, мы можем сесть на катер, переплыть через Волгу на острова или поехать на турбазу на несколько дней".

Людям что нужно? Им хочется отдохнуть не только телом, но и мыслями, отпустить голову, и это можно сделать, не уезжая никуда.

А здесь та же самая вода, только не соленая, а пресная. То же самое солнце. Но ведь, смотрите, что в этом году происходило в Турции, когда градусники показывали +45. Огромное количество людей не поехали туда».

По оценкам Ассоциации туроператоров России, за полтора года стоимость путешествий за рубеж выросла более чем на 25%. В объединении уточнили, что следующее повышение в пределах 10% ожидается после 10 августа — тогда наступит пик спроса. Если он сохранится, то цены на максимумах продержатся до середины сентября.

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Мария Широкова