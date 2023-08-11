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Коммерсантъ FM
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Цены на туры в Турцию достигли рекорда

Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле составила в среднем 83,4 тыс. руб.— это исторический максимум с начала 2001 года. Это следует из анализа «РИА Новости» на основе статистики Росстата.

Цены на туры в Турцию постепенно росли с 2001 года (тогда тур в эту страну в среднем стоил 11 тыс. руб.). В январе 2023-го они стоили 52,1 тыс. руб. Резко выросли цены на туры в мае — с 69 тыс. руб. до 76,2 тыс. В июне стоимость увеличилась до 81,1 тыс., в июле — до 83,4 тыс. руб.

В июле 2023 года исторического максимума достигли цены на поездки и в другие страны: в Белоруссию — до 29,3 тыс. руб., страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) — до 54,5 тыс., Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) — до 63,3 тыс. руб.

В этом году Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян, обойдя Таиланд. С начала года в Турции отдохнули более 3 млн россиян. По стоимости путевки Турция уступает Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке.

Как выросли цены на отдых в республике — в публикации «Ъ» «Турция перешла на другой бюджет».

Анастасия Ларина

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