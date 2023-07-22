Бархатный сезон разбирает брони

Курорты российского юга фиксируют осторожный спрос на бархатный сезон. Как рассказали “Ъ FM” в Федерации рестораторов и отельеров, загрузка в отелях Краснодарского края на сентябрь к середине июля составила 50-60%. А глубина бронирований немного сократилась по сравнению с показателями прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сами владельцы гостиниц отмечают, что активного старта продаж не произошло, в том числе из-за череды проливных дождей на курортах Черного моря. А некоторые отельеры стали активнее предоставлять скидки на ранние бронирования:

Владимир Иванов, управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family: «Заказов на сентябрь катастрофически мало — 10% в лучшем случае. Такого не было точно лет 10. Прайс режем пополам. Если заказ делают на 10 суток, то еще два-три дня дарим бесплатно. Я бы это объяснил, скорее, психологическими причинами, а не транспортными или экономическими. Надеюсь на то, что туристы будут бронировать в последний момент, но надежды мои могут и не оправдаться. Хотя последнюю неделю наблюдается какой-то интерес к первым числам сентября. Но раньше он наблюдался и в конце мая, и в апреле, и в первых числах июня». Виолетта Ромэро дэ Торрэс, Управляющий директор Radisson Hotel Group в России: «В Сочи мы представлены четырьмя отелями. Сентябрь по бронированиям отстает почти на 5% от того же периода 2022 года. Основную активность мы ожидаем чуть позже. Есть смещение бархатного сезона с сентября на октябрь. В октябре тарифы дешевле. В праздники — порядка 20%. Если говорить о портрете нашего гостя, то все они абсолютно разные — приезжают и одни, и с семьями. Часто это и участники различных деловых мероприятий. Как правило, они продлевают проживание после конференции, остаются еще немного отдохнуть. За последние семь дней динамика бронирования начала активно расти. На 33% активнее идут бронирования относительно прошлого года. И мы ожидаем, что в ближайшие две недели спрос будет наиболее высоким». Сергей Меренков, директор санатория «Заполярье» в Сочи: «На сегодняшний день до октября практически все распродано. Найти номер на сентябрь- октябрь уже проблематично. Горизонт бронирования — где-то от трех до четырех месяцев. Больше тех, кто бронирует заранее, люди пытаются зафиксировать стоимость. Загрузка практически не отличается от прошлогодней, тогда в октябре был серьезный спад. Дожди очень сильно подвели сезон. Море несколько холоднее, чем в прошлом году, да и само лето. По нашим данным, в прошлом году загрузка была больше на 1-2%». Алексей Гальцов, руководитель семейного отеля «Астель Вилла» в Геленджике: «Уже 70% номеров заказаны. Просто изменилось окно бронирования. Но приходят и отмены тех, кто бронировал заблаговременно по причинам тех же самых незапущенных аэропортов. На их место приходят другие клиенты. У нас есть бесплатная отмена бронирования за 20 дней до заезда. Новый гость находится гораздо дольше, чем за 20 дней. И мы-то тоже понимаем, надо отдать должное нашим гостям, что добраться до нас не так-то просто. В Анапу ходят поезда, а в Геленджике только автодороги».

Продажи путевок на разные курорты российского юга этим летом на 5-15% превышают показатели 2022 года. В бархатный сезон тренд продолжится, ожидают в Ассоциации туроператоров России. По их подсчетам, продажи осенних туров могут вырасти на 2-3% год к году. Многие туристы откладывают решение в ожидании стабилизации курса валют: если это произойдет, отдыху в России они могут предпочесть турецкий, говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин:

«В этом году лето на наших курортах началось немного позднее, и это тоже сыграло свою роль. Ослабление рубля в последние две-три недели существенно притормозило бронирование всех зарубежных направлений. Туристы заняли выжидательную позицию. Если рубль будет укрепляться, мы увидим некоторое снижение интереса к нашим курортам. Но все-таки вот эта часть, которая готова ехать и туда, и туда, немногочисленна, может быть, десятки или сотни тысяч туристов бросят Турцию, приедут к нам. Но это не миллион человек. Продажи на осень идут не очень быстро, потому что все-таки время еще много. Если три-четыре года назад решение принималось за 30-35 дней, то теперь за 20 до начала предполагаемого отдыха. Туристы пока еще не выкупили август.

Большой Сочи — это наш лидер и примет по итогам года, наверное, свыше 6 млн человек. Результат практически такой же, как в прошлом году — 2-3% прироста. Геленджик покажет где-то плюс 15%, Анапа — наверное, плюс 10% и примет 3,5 млн туристов. Если брать каспийское побережье, то здесь, конечно, объемы скромнее, туристы едут чаще не купаться. Дагестан привлекает своими экскурсионными программами, поездками в горы, Сулакский каньон, Дербент — самый древний город России. Дагестан, наверное, выйдет на отметки 1,7-1,8 млн человек — это огромная цифра. Два года назад Дагестан принимал меньше миллиона. В целом по России быстрее никто не растет».

С приближением бархатного сезона конкуренция между отелями российского юга и Турции усилится, но в основном это коснется сегмента «четырех-пяти звезд», считает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership Марина Смирнова:

«Конечно, люди стоят перед выбором, потому что логистика затруднена и Турция — это уже не та дешевая страна, как это было еще три года назад. Наши объекты накопили добавленную стоимость. Курорты в Сочи строились теми же турками, многие — по лучшим образцам. Это все было продумано. Поскольку Сочи является флагманским курортом, наиболее платежеспособный спрос сконцентрирован именно там. Очень высокая ценовая конкуренция. Гостиницы в Сочи неоднократно повышали цены. В постпандемический год сразу на 30-40%. И в этот сезон стоимость размещения тоже была достаточно высокая.

В принципе бархатный сезон достаточно избирательный. Потому что основная клиентура — семьи с детьми — уходят на учебу, и, во-вторых, погода не очень устойчивая.

Бренды ушли, они успели поставить процессы, и это уже не столь болезненно. Многие остались. И в целом качество — это бич всех курортов, где есть высокая сезонность. Потому что при наплывы гостей персонал не справляется. Единственное, Турция вышколена иностранными туристами, и, конечно, они качество обслуживания держат на более высоком уровне, но неравномерно. То есть вы можете попасть на прекрасно вышколенный персонал, и также можете попасть на совершенно небрежный сервис. Те, кто выбирают «три звезды» в Турции, скорее всего, для них будет выбор или сокращать свой отдых или отдыхать в каких-то совершенно других локациях. Возможно, даже рассматривать что-то более бюджетное, ту же Анапу, Туапсе».

По подсчетам властей Краснодарского края, за первую половину лета курорты региона посетило более 4 млн отдыхающих. Пик сезона, считают там, еще не наступил.

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Елизавета Скобцова