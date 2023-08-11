Минспорт: в 2022 и 2023 годах 67 россиян сменили спортивное гражданство

В 2022 и 2023 годах спортивное гражданство сменили 67 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

Из этого числа спортсменов, как передает «Интерфакс», 47 человек выступают в летних видах спорта, восемь — в зимних. Еще 12 человек занимаются неолимпийскими видами спорта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований в ответ на ввод российских войск на Украину. Большинство федераций последовали рекомендации.

В марте 2023-го МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований, если они не высказывались в поддержку российской армии и не связаны с военными спортивными обществами. В июле МОК объявил, что не пригласит российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Подробности — в материале «Ъ» «Он бы МОК, но не зовет».

Олеся Павленко