Высшее образование стало ценнее

Получить высшее образование в России стало дороже. Стоимость обучения в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга поднялась в среднем на 12%, пишут «Ведомости». Рост цен коснулся наиболее популярных направлений, таких как «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «юриспруденция» и «лингвистика». Ощутимее всего обучение подорожало в Высшей школе экономики. Так, цена по специальности «менеджмент» увеличилась за год на 120 тыс. руб. А, например, в МИФИ значительно выросла стоимость на программу «прикладная математика и информатика», с 2022-го она поднялась на 54 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для повышения стоимости обучения есть несколько факторов, пояснила эксперт-консультант в сфере дополнительного профессионального образования Елена Герасимова:

«Повышение цен на образование — это такое же нормальное явление, как любой экономический процесс на рынке. Есть инфляция, есть факторы повышения фонда оплаты труда преподавателей, педагогов. При этом есть нюанс, связанный с тем, насколько вуз или вообще образовательная организация вкладываются в улучшение, в создание продукта и его разработку.

Университеты сейчас начинают активно сотрудничать с цифровыми образовательными платформами, есть заведения, которые вкладываются в прокторинг. И это все, естественно, накладывает обязательства на то, чтобы экономика таких инвестиций сходилась.

Что касается того, на сколько растет стоимость обучения в зависимости от вуза, то здесь несколько факторов могут быть. Первый — это внутренняя политика организации, потому что не все вузы на самом деле имеют в штате людей, которые занимаются ценообразованием.

Иногда повышение цен происходит стихийно, отсюда вытекает второй фактор — это работа со спросом.

Мы можем сравнить, сколько стоит место в разных столичных университетах, и увидим, что плюс-минус стоимость семестра по одинаковым направлениям обучения может различаться от 10 до 30%. Если мы начинаем спускаться чуть ниже первой пятерки вузов, там разброс увеличивается».

Обучение в негосударственных вузах также подорожало, но не столь значительно, максимум на 4,5%. Как рассказали “Ъ FM” представители сферы высшего образования, стоимость в некоммерческих университетах поднялась исключительно на новые и наиболее востребованные направления.

В РосНоу, например, годовой курс обойдется примерно в 200 тыс. руб., рассказал ректор университета Владимир Зернов:

«У нас подорожание произошло в пределах инфляции. Более того, мы с этого года фиксируем стоимость в течение всего периода обучения.

Наш студенческий совет дал такую рекомендацию практически абсолютным большинством, так как повышение цен крайне отрицательно отражается на бюджете семей, которые платят за обучение.

Программы в нашем вузе обходятся в районе 200 тыс. руб., включая и IT-, и достаточно популярные гуманитарные специальности. Бюджетные места есть, но их очень мало».

Стоимость высшего образования выросла и в зарубежных вузах. Если раньше цены ежегодно повышались примерно на 5%, то после пандемии COVID-19 в некоторых университетах они увеличились на 10-15%, рассказали “Ъ FM” представители индустрии обучения за границей.

Впрочем, для россиян по-прежнему доступны топовые зарубежные направления, которые по стоимости сопоставимы с обучением в московских вузах, заметила генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева:

«Обучение в обычном режиме спокойно можно организовать в порядка 15-20 странах. Кроме сложностей с перелетами, все остальное довольно хорошо. Список приоритетных направлений для российских семей, конечно, немножко поменялся. Теперь они рассматривают для себя в первую очередь США, Канаду, Швейцарию, Великобританию, Ирландию, Испанию, Италию, Францию и Германию.

Мы можем говорить о том, что добавилось довольно много университетов из Китая, Малайзии, ОАЭ, Турции.

Есть и запросы на такие страны, в которых раньше возможность получения высшего образования вообще не рассматривалась, — Саудовская Аравия или Катар, там есть неплохие программы.

Единственное исключение сейчас составляет Чехия, которая не выдает студенческие визы россиянам. Но если у абитуриента, помимо российского гражданства, есть европейский ВНЖ или другое гражданство, то с ними поступать можно.

Вместе с тем в Испании, Португалии, Франции и Италии много программ, где стоимость обучения будет примерно такой же, что в Москве и Санкт-Петербурге. В Германии, Австрии стоимость обучения — около 100 тыс. руб. в год, иногда 200 тыс. руб. Сюда же можно отнести еще восточный блок, такие страны, как Венгрия и Польша. Они будут сопоставимы по ценам.

Если мы говорим про Азию, то Китай дешевле. Любые вузы, которые вы там бы ни рассматривали, почти все будут более доступны. Все остальные страны будут, наверное, дороже».

В прошлом году в столичные и подмосковные вузы поступили более 112 тыс. студентов. В университеты Санкт-Петербурга и Ленинградской области были зачислены почти 50 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали педагогическое образование, лечебное дело и IT-специальности.

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Мария Широкова