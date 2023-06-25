Вузы расписывают программы

Конкурс на поступление в топовые российские вузы будет выше, чем в прошлом году. Такие прогнозы сделали представители университетов, с которыми пообщался “Ъ FM”. По их словам, повышенный интерес к программам бакалавриата и магистратуры проявляют не только российские, но и иностранные абитуриенты. Во сколько обойдется платное обучение в популярных вузах? И какие нововведения ждут будущих студентов? Выясняла Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приемная кампания в России стартовала 20 июня. И, как отмечают представители вузов, абитуриенты уже проявляют активность. Среди гуманитарных направлений наибольшим спросом пользуются реклама, лингвистика, коммуникации, а также экономика, психология и международные отношения.

А с учетом того, что власти решили отказаться от болонской системы — четыре года бакалавриата плюс два года магистратуры, — студентов будет ждать измененный формат программы, отметил в интервью “Ъ FM” ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов:

«Можно учиться четыре года, и новизна будет в части бакалавриата. Внутри направлений можно конкретизировать предмет обучения, например, зарубежное регионоведение, а профиль подготовки — Китайская Народная Республика.

В магистратуре произойдут серьезные изменения, то есть сроки будут иные, названия будут иные, уже учитывается и будет учитываться формирование национальной системы высшего образования. Мы имеем здесь перспективу реформы. Есть очень достойная государственная поддержка, плюс три категории квот, они очень серьезные. Если задаваться вопросом: общий конкурс они теснят или нет? Нет, практически такого нет».

Руководители вузов утверждают, что ориентируются и на запросы на рынке труда. К примеру, работодатели чаще стали интересоваться специалистами со знаниями китайского и арабского языков. В результате университеты начали открывать новые программы. Стоят они от 500 тыс. руб. в год и пользуются спросом.

В Финансовой академии, например, даже пришлось увеличивать количество мест и расходы на зарплаты преподавателям, рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами и ответственный секретарь приемной комиссии вуза Светлана Брюховецкая:

«Например, на экономику с изучением китайского языка в прошлом году при планируемом наборе 25 человек был такой ажиотаж, что пришлось нам набрать в четыре раза больше человек. Это будут бриллиантовые специалисты. Мы вводим шесть новых программ двойных квалификаций. Например, экономист и IT.

Почти на 30% увеличилось число платных мест, примерное соотношение заложено: 40 — бюджетных, 60 — платных.

Что касается иностранных студентов, то в этом году квота, которую выделило нам правительство, выросла процентов, наверное, на 15-20, и она закрыта уже. В основном абитуриенты из азиатских, африканских и европейских стран, государств Южной Америки. Есть несколько студентов из Северной Америки. Но большинство ребят, конечно же, из стран бывшего Советского Союза».

В Высшей школе экономики также ожидают притока иностранцев. В основном они рассматривают программы по информатике, маркетингу, логистике и международным отношениям.

В свою очередь, российские абитуриенты зачастую отдают предпочтения более креативным направлениям, отметил старший директор по коммуникациям Высшей школы экономики Андрей Лавров:

«Популярностью пользуются специальности, связанные с креативными индустриями, управлением, IT-технологиями, искусственным интеллектом. В этом году запускаются новые программы бакалавриата — библеистика и история Древнего Израиля, язык и литература Ирана, язык и литература Индии в Москве. Набор ведется раз в пять лет.

На самом деле востоковедение — это один из наших приоритетов. Отдельно принимаем абитуриентов в онлайн-кампус.

Наш вуз не первый год сохраняет широкую систему скидок, в зависимости от результатов их размер составляет от 25 до 70%. Кроме того, принимаются абитуриенты на место за счет средств университета».

В технических вузах без внимания не оставили слова президента Владимира Путина. В прошлом году он назвал важнейшим направлением работы развитие инженерного образования. Особый акцент на этом сделали в МГТУ им. Баумана, сообщил первый проректор университета Борис Падалкин:

«В этом году будут четыре образовательных программы по трем направлениям подготовки, необычных, с длинным сроком обучения: шесть лет для них принято, как раз для того, чтобы мы могли подготовить инженеров-разработчиков новой техники. За четыре года инженера-разработчика не обучишь.

Будут, прежде всего, востребованы специальности, связанные со всем спектром информационных технологий, робото- и ракетно-космической техникой. Нормативы для формирования субсидий немножко выросли, денег стало больше, и каких-либо проблем в этой связи мы не испытываем и не предвидим».

Между тем цены на образование в топовых вузов выросли минимум на 5-8%. Стоимость увеличилась и на популярные программы подготовки IT-специалистов. Например, в Высшей школе экономики направление «Прикладная математика и информатика» подорожало на 60 тыс. руб. — год обучения в вузе теперь стоит 730 тыс. руб.

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