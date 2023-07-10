Абитуриенты выходят за границы

Спрос на обучение в зарубежных вузах у российских выпускников начал расти по сравнению с 2022 годом, отметили компании, которые готовят абитуриентов к поступлению. Кандидатов не пугают ни проблемы с получением виз, ни трудности со сдачей экзаменов, ни дороговизна обучения, пишут «Ведомости». Эксперты говорят, что высшее образование по-прежнему доступно практически в любой стране. Не принимают абитуриентов из России только Чехия, Польша, Латвия, Литва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первая преграда, с которой сталкивается будущий студент — это подтверждение языкового уровня, рассказал руководитель сети школ Allada school Дмитрий Орлов:

«За последнее время стало больше людей, которые в ближайшей перспективе хотели бы переехать и по учебе, и по работе. Буквально вчера к нам пришли три человека: девушка-архитектор хотела поехать в Италию, молодой человек с профессией маркетолога — в США, и другая девушка, чья специальность связана с искусством, — в Германию.

Вырос спрос и на Китай. Но здесь интересно то, что не подростки приходят учиться в перспективе, а родители приводят детей с каким-то уже запросом. Например, через несколько лет сдать HSK и получать образование в китайском вузе. По поводу документов, получить международный сертификат в Москве невозможно, они будут сдавать экзамены в странах СНГ — это IELTS, TOEFL. Наши ученики ездили в Армению и Казахстан. Стоимость прохождения экзамена составляет примерно 12-13 тыс. в переводе на рубли, плюс проживание. Наверное, в среднем поездка обходится в районе тысяч 70 тыс. руб. Результаты приходят в течение двух недель, выдаются бумажные сертификаты».

Традиционно у россиян были востребованы университеты США, Канады и Великобритании. Но сейчас эти страны довольно неохотно дают визы, что повлияло и на предпочтения абитуриентов, отметил генеральный директор компании «Глобал диалог», которая оказывает пакетные услуги для обучения за границей, Вячеслав Лычагин:

«Что касается Америки, проблемы начались еще, наверное, в докоронавирусные времена, например, закрытие консульств, уменьшение сотрудников диппредставительств. Поэтому со Штатами ничего практически с тех пор и не поменялось. И в данный момент россияне должны открывать визы, как и уже несколько последних лет, только за границей. Поэтому записываем студентов, они летают в Казахстан, Армению, Сербию, Дубай, Индонезию.

Понятно, что это сложнее в плане логистики. Мы платим больше денег за возможность пройти собеседование. С этим есть проблема. Мы видим также, что на самом популярном направлении — Казахстан — куда уезжают за визами наши студенты в США, стало больше отказов. Это тоже беспокоит в определенной мере.

Великобритания нормально дает визы, придерживается своих правил, поэтому мы не видим никаких особых ужесточений. Стало хуже в плане опций, то есть если раньше визовый центр посольства Великобритании был очень удобный, можно было записаться достаточно быстро, они старались укладываться в три-четыре недели, сейчас всего этого нет. Даже вне очереди прийти за дополнительную плату проблематично.

При этом падает интерес к дорогим элитным направлениям, частным швейцарским школам или британским университетам. Народ начинает искать что-то более разумное по стоимости и более качественное. Важны и перспективы, например, остаться поработать в стране, где проходило обучение.

Если мы говорим про в целом стоимость образования за границей, сильно повлияла инфляция, которая бушевала во всем мире. Цены на обучение выросли везде на 10-20%. Это инфляция, и не касается лично нас — россиян».

В компаниях, которые предоставляют услуги для абитуриентов, отмечают несколько факторов, которые повысили интерес к зарубежному образованию. Это эффект отложенного из-за пандемии COVID-19 спроса, а также желания родителей уберечь своих сыновей от призыва в армию. Но есть и более основательная причина, отмечают эксперты. Молодые люди, которые сейчас заканчивают школу и определяются с профессией, ищут фундаментальные знания и стыки нескольких специальностей. Именно это будет востребовано на рынке труда в будущем, убеждена основатель исследовательского центра RuGenerations Евгения Шамис:

«Становится важнее не страна, а профессура, система обучения. Это поддерживается поколением хоумлендерс — родившихся с 2003 по 2024 год. Эти ребята обладают высочайшей ценностью учебы и обучения. Нам кажется, что они не хотят учится, но они на всех исследованиях рассказывают о том, как учеба важна. И вот в этих ребят как раз вписывается еще одна тенденция — освоение одновременно нескольких специальностей и профессий. Такое комбинирование приводит к созданию совершенно новых областей.

Нам вообще нужно совмещать очень много профессий с инжинирингом. Этого очень не хватает. Биомедтех, например, сталкивается со сложным вызовом, когда нужно уметь учиться и медицине, и инжинирингу. В каждой из этих областей нужно много базовых знаний».

После поступления в иностранный вуз, главной проблемой студентов становится оплата обучения, говорят участники рынка. Университеты не принимают деньги через российские банки. Поэтому россиянам приходится открывать счета в Казахстане, Армении и других странах СНГ.

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Светлана Белова