С места в карьеру

Российские студенты уверены, что диплом вуза повышает шансы сделать хорошую карьеру, но одновременно с этим считают, что ценность высшего образования преувеличена. Об этом говорят результаты социологического исследования НИУ ВШЭ. Авторы отмечают, что «такой прагматичный взгляд может не всегда соответствовать ожиданиям части университетских профессоров, предпочитающих ученической установке получать хорошие оценки искренний интерес к наукам». Однако руководители опрошенных “Ъ” вузов не видят в карьеризме студентов никакой проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Университетские профессора ожидают от студентов искренний интерес к наукам

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Университетские профессора ожидают от студентов искренний интерес к наукам

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Социологи НИУ ВШЭ проанализировали модели образовательного поведения студентов российских вузов в рамках стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире». Он реализуется по программе «Приоритет-2030». Исследователи опросили 5 тыс. студентов-первокурсников девяти российских вузов: БФУ, ДВФУ, КФУ, ЛЭТИ, ТГУ, ТПУ, ТюмГУ, СВФУ и СФУ. Вопросы касались отношения к высшему образованию, планов на обучение, ожиданий от образовательного процесса и университетской жизни в целом. Результаты исследования (есть в распоряжении “Ъ”) показывают, что современные студенты получают высшее образование в первую очередь для выхода на рынок труда. Главными мотивами для них является получение специальных знаний (59%) и улучшение шансов на трудоустройство (54%). Далее следуют мотивы, связанные с личностным ростом (44%), жизненным опытом (29%) и расширением кругозора (19%). Наименее популярные причины для учебы в университеты — возможность оказаться в культурной и образованной среде (15%), а также повысить свой социальный статус (14%).

«Подавляющее большинство студентов согласны с идеей о том, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей (70%),— отмечают авторы исследования.— Однако еще большее число студентов согласились с мнением о том, что значимость высшего образования в современном мире преувеличена (75%)».

«Большинство исследований последних лет показывают именно карьерные устремления студентов,— говорит директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.— Более того, в России в последние годы невероятный рост интереса к среднему профобразованию, что также является подтверждением направленности молодежи на практические знания». Социолог признается, что результаты исследования поставили ученых в тупик: «Так как мы опрашивали студентов ведущих вузов, куда поступают, как правило, сильнейшие выпускники школ, мы удивились, почему вчерашние отличники сосредоточены больше на карьере, а не на желании детально разбираться в каком-то предмете и "копать" научные знания». Тем не менее это объясняет некоторые «конфликты» в учебном процессе: «Преподаватели часто хотят давать углубленные теоретические знания, а студентам они просто не нужны».

Проректор РУДН Елена Апасова уверена, что «успешная карьера не исключает собственное развитие и занятие наукой». «Мы ежегодно проводим опрос тех, кто поступил, чтобы выявить ценности и мотивы студентов,— рассказывает госпожа Апасова.— На первом месте — семья и друзья, на втором — возможность самосовершенствоваться, на третьем — успех, далее — карьера и новые знания». Проректор РУДН отмечает, что у студентов действительно высок запрос на практическую составляющую в обучении: «Те, кто выбирает фундаментальные направления, много времени проводят в лабораториях, ставят эксперименты. Кто выбирает прикладные направления — проходят практики в кампаниях. Какие практики и стажировки будут во время обучения — этот вопрос входит в топ-5 от абитуриентов».

«Студенты идут в университет за получением профессии, которая позволит им успешно трудиться, и это можно только приветствовать,— говорит проректор по учебной работе МГТУ им. Н. Э. Баумана Борис Падалкин.— Если люди, окончившие университет, работают по полученной специальности, это многое говорит и о качестве образования, и о хороших профессиональных качествах выпускника».

«Современная молодежь, что, наверное, и правильно, более прагматичная. И многие изначально настроены на выстраивание карьерной траектории»,— считает ректор РГГУ Александр Безбородов. Он отмечает, что такой запрос находит отклик и в государственной политике, и в высшей школе: «Мы открываем карьерные центры, разрабатываем практикоориентированные форматы, предлагаем студентам старших курсов работу в компаниях, с которыми сотрудничает университет». С этой же тенденцией ректор РГГУ связывает возрастающий интерес к очно-заочным и заочным форматам обучения: «Это позволяет начать работать как можно раньше».

Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко говорит, что в крупных «так называемых топовых вузах» сами преподаватели «часто рассказывают студентам, что их диплом гарантирует карьерные перспективы». «Студенты это все слушают и начинают мыслить так и сами»,— предполагает он. Также господин Цапко отмечает, что у современной молодежи присутствует двойственность восприятия: «С одной стороны, они надеются, что диплом позволит им построить успешную карьеру, и поэтому идут в вуз. С другой — сами же уверены, что значимость высшего образования преувеличена». Тем не менее, по словам Олега Цапко, можно отметить, что выпускники профессионально-технических училищ «нередко находят работу быстрее и сама работа лучше оплачивается». «Студентами все-таки часто руководят стереотипы и установки родителей о необходимости высшего образования»,— констатирует глава студенческого союза.

Полина Ячменникова