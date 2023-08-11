Что происходит после ввода войск России на Украину. День 534-й

Небо над столичным аэропортом Внуково закрыли из-за беспилотника. Воздушное пространство над Калугой тоже закрыто. Курс евро на Мосбирже превысил 108 руб. Власти США уверены, что смогут поддерживать Украину, сколько ей понадобится, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:00. Воздушное пространство над Калугой закрыто, сообщил ТАСС источник в авиавластях.

10:45. Курс евро на Мосбирже превысил 108 руб. впервые с 24 марта 2022 года.

10:44. Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров, утверждает проправительственная газета Hurriyet.

10:28. Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

10:21. Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены, передают экстренные службы.

10:19. Мощный взрыв прозвучал в Киеве, сообщили ТАСС очевидцы.

10:07. Глава МИД Украины Кулеба, говоря о готовности Киева идти на компромиссы с Москвой, заявил, что это «зависит от обстоятельств».

10:06. По всей Украине звучит воздушная тревога, украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве.

8:55. Сделка по продаже магазинов французской сети Decathlon в России еще не завершена, стороны ведут переговоры, рассказал «РИА Новости» источник в Минпромторге РФ.

8:54. Как стало известно «Ъ», суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ (ч. 2 ст. 340 УК РФ).

Два старших офицера российской армии обвиняются в том, что не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в Белгородской области.

8:53. Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты на подлете к Курску. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

8:53. Сотрудники полиции выставили посты у всех гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в украинском Союзе православных журналистов.