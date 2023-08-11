Президент Польши заявил о неспособности Украины провести контрнаступление

У Украины недостаточно вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте, заявил в интервью The Washington Post президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, сейчас Киев не в состоянии провести «решительное контрнаступление». Он считает, что украинские военные «нуждаются в дополнительной помощи».

«Вопрос в следующем: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил в войне и одержать верх? Ответ, вероятно, будет отрицательным. У них недостаточно оружия. И мы знаем об этом благодаря тому факту, что сейчас они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных»,— сказал господин Дуда.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Польский генерал Роман Полько заявил, что ВСУ ведут «ограниченные действия», а не контрнаступление.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Танкозакидательские настроения».

Лаура Кеффер