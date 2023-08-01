Польский генерал: ВСУ ведут ограниченные действия, а не контрнаступление

Польский генерал Роман Полько заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас ограничены, и о полноценном контрнаступлении речи не идет. Он допустил, что это связано с плохой подготовкой, либо недостатком авиации и артиллерии.

«Украина по многим причинам — я не знаю, то ли это подготовка, то ли отсутствие авиации или недостаток артиллерии, — ограничивает свою деятельность небольшими тактическими движениями, будь то в районе Бахмута или на юге»,— сказал господин Полько агентству PAP.

По его словам, в случае с Украиной «контрнаступление — это сильно сказано». «Контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно»,— сказал генерал.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. По данным CNN, вооруженные силы Украины начали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления.

Об активизации украинского контрнаступления на запорожском направлении говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха.

Лаура Кеффер