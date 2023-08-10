Шаблон для несогласных

Бизнес просит правительство избавить его от бюрократии при оспаривании выданных предостережений в процессе контроля и надзора. Сейчас для разных видов контроля процедуры подачи возражений отличаются, при этом за предостережениями могут следовать штрафы. Письмо с просьбой унифицировать процедуру направил в Минэкономики бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ведомстве, впрочем, проблемы не видят: жалоб от бизнеса не поступало, а само предостережение — профилактический инструмент и негативных последствий для бизнеса не несет. Вероятно, в правительстве не хотят пока отрывать контролеров от более актуальной работы — создания индикаторов риска нарушений, без них проверки компаний ограничены мораторием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой упростить подачу возражений на предостережения контрольно-надзорных органов (КНД), сейчас предприниматели могут это делать, но порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения в законе «О государственном контроле» (248-ФЗ) не определен — детали отданы на усмотрение контрольных органов и устанавливаются ведомственным положением о виде контроля. На практике это приводит к тому, что для разных видов контроля процедуры подачи и рассмотрения возражений различаются. «На уточняющие запросы предпринимателей контрольно-надзорные органы зачастую реагируют не прямым ответом, а указанием на пункты положения о виде контроля (надзора), что затрудняет выяснение правил и сроков подачи возражения и приводит к их пропуску»,— рассказывает Борис Титов, ссылаясь на обращение к нему уполномоченного по защите прав предпринимателей из Карелии Елены Гнетовой.

Бизнес рассчитывает, что правительство введет единые сроки подачи возражений на предостережения и их рассмотрение для всех видов контроля. Также предлагается разработать единый формат документа о результатах рассмотрения возражений — решение об отмене предостережения или полном или частичном отказе в удовлетворении возражения.

В качестве альтернативы унификации предложен вариант, когда сроки подачи возражений, процедура подачи и регламент действий контрольно-надзорных органов указывались бы непосредственно в тексте предостережения.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что предостережение — не фиксация нарушения, а предупреждение о его возможности. «При этом само предостережение не несет каких-то негативных последствий, то есть штрафов или проверок»,— отмечают в ведомстве. Там обращают внимание, что ни от бизнеса, ни от контролирующих органов жалоб на предостережения в министерство не поступало. В аппарате курирующего реформу КНД вице-премьера Дмитрия Григоренко отмечают, что законом о госконтроле установлены сведения, которые в обязательном порядке должны и какие не могут быть указаны в предостережении. «Документ уже, можно сказать, унифицирован. Направление возражений на такие предостережения является правом подконтрольных лиц, в связи с чем унификация сроков их подачи и рассмотрения нецелесообразна»,— добавляют там.

Предостережение — профилактический инструмент, оно выдается до штрафа за нарушение требований. Сложности с оспариванием неправомерных предостережений, однако, могут приблизить назначение реальных санкций. Впрочем, на этом этапе также можно оспорить решение контролеров (в том числе и выдачу первичного предостережения) в рамках досудебного обжалования в цифровом виде, то есть власти уже отстроили удобную систему оспаривания на конце цепочки КНД, и вновь отвлекать ведомства, иногда с трудом переходящие на риск-ориентированный подход, совершенствованием профилактики пока не готовы.

Сейчас контролеры заняты разработкой индикаторов риска, без них внеплановые проверки проводить нельзя (см. “Ъ” от 29 мая).

Впрочем, правительство, со своей стороны, готово создавать комфортную деловую среду: для быстрой подачи возражений на предостережение на портале госуслуг в разделе «Контроль и надзор» уже ведется разработка соответствующего сервиса.

Диана Галиева