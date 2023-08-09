Комплексное экологическое недоразумение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) нашел новые причины просить правительство об отсрочке на два года получения комплексных экологических разрешений (КЭР) для самых экологически неблагополучных объектов компаний. Для получения КЭР необходимо либо соответствие таких объектов наилучшим доступным технологиям, либо согласованный с регуляторами план снижения экологической нагрузки. Шансы на получение отсрочек РСПП, впрочем, невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин просит Белый дом задержать реформу экологического регулирования в РФ еще на два года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин просит Белый дом задержать реформу экологического регулирования в РФ еще на два года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава РСПП Александр Шохин 20 июля отправил письмо «экологическому» вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой о переносе с конца 2024 года на конец 2026-го срока получения комплексных экологических разрешений самыми экологически неблагополучными промышленными объектами. Чтобы получить КЭР, предприятия должны согласовать программу повышения экологической эффективности или подтвердить переход на наилучшие доступные отраслевые технологии.

Напомним, из-за санкций в 2022 году для объектов из списка топ-300 (вклад в общие выбросы и сбросы загрязняющих веществ в РФ — не менее 60%) срок подачи заявок на КЭР уже сдвигали на два года, как и сроки реализации программ повышения экологической эффективности и создания систем автоматического контроля для объектов, получивших КЭР ранее. Время было дано для подбора аналогов импортного оборудования. «Кроме того, срок выдачи КЭР территориальным органом Росприроднадзора был сокращен с четырех месяцев до 63 рабочих дней, а сама она доступна в электронном виде»,— сообщили “Ъ” в Минприроды, удивившись инициативе РСПП. Тем не менее за 4,5 года реформы из более 6 тыс. объектов первой категории КЭР получили чуть больше 200.

РСПП в просьбе об очередной отсрочке ссылается на «системные и технические недоработки» и избыточные требования Минприроды (8 из 20 нормативных актов о выдаче КЭР за это время успели утратить силу и были разработаны вновь), а также на то, что к 2024 году Минприроды намерено расширить перечень загрязняющих веществ, что потребует пересмотра отчетов по инвентаризации выбросов и проектов нормативов допустимых сбросов. Впрочем, тотального пересмотра отчетов это не вызовет: почти все новые загрязняющие вещества содержатся в гигиенических нормативах и должны быть уже учтены, замечает гендиректор «ENV-консалтинг» Ирина Демина. Отдельно РСПП обеспокоен судьбой электроэнергетических компаний (особенно угольных ТЭЦ) — программа повышения их экологической эффективности невозможна без реконструкции основного и установки нового газоочистного оборудования, что требует согласования с системным оператором Единой энергосистемы.

Всего с 2019 года до конца июля 2023 года было подано 653 заявки на выдачу КЭР, одобрено 219, отказано в выдаче 303 заявкам (для самых грязных объектов — 174, 69 и 84 соответственно). «Небольшое количество КЭР связано с неспешностью в подаче заявок в надежде на очередной перенос сроков и на привычное продление действующих разрешительных документов»,— убеждена госпожа Демина, объясняя высокое число отказов, прежде всего, несоблюдением требований закона при расчете нормативов допустимых выбросов, сбросов и отходов. «Бизнес всегда не готов к новой ответственности. При этом все справедливые доводы основаны на беспорядочных действиях Минприроды. Было бы правильным определить несколько десятков основных загрязнителей и дать старт системе, а потом наращивать перечень и углублять отчетность. Эта стратегия была бы максимально мягка для бизнеса и исключила бы манипуляции с переносом сроков»,— полагает глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

В апреле глава Росприроднадзора Светлана Радионова признавала, что, даже если все компании разом захотят получить КЭР, сделать это в срок будет сложно, но выражала надежду, что «продления процедур выдачи не будет». Работа без КЭР, напомним, предполагает штрафы для компаний и менеджмента, а также коэффициенты 100 и 25 к плате за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов.

Артем Чугунов