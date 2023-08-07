Над Нигером сгущаются тучи

Военные в Нигере проигнорировали ультиматум, выдвинутый от лица Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС),— вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. Теперь в Нигере готовятся к интервенции со стороны соседей. В частности, было объявлено о закрытии неба над республикой, что создало проблемы для авиакомпаний, осуществляющих полеты над Африкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные в Нигере во время демонстрации возле авиабазы, 5 августа

Фото: Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Военные в Нигере во время демонстрации возле авиабазы, 5 августа

Фото: Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

В понедельник многим авиакомпаниям пришлось поменять маршруты рейсов над Африкой. В частности, Lufthansa и Brussels Airlines сообщили, что их самолеты вынуждены облетать закрытое накануне воздушное пространство Нигера, в результате чего некоторые рейсы становятся длиннее аж на 3,5 часа. Об увеличении длительности некоторых рейсов сообщила и Air France, которая к тому же приостановила до 11 августа полеты в две граничащие с Нигером страны — Буркина-Фасо и Мали.

Закрытие воздушного пространства Нигера последовало за истечением срока ультиматума, объявленного на прошлой неделе от лица ЭКОВАС местным военным, которые в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Созданный для временного управления страной Национальный совет по защите отечества возглавил командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани. Большая часть международного сообщества (в том числе официальные структуры ЭКОВАС) не признала новые власти Нигера, потребовав вернуть президента Базума. ЭКОВАС грозило в противном случае применить силу, а на первых порах ограничилось санкциями.

Требование соседей по региону мятежники проигнорировали. «Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности при неизменной поддержке нашего народа готовы защищать целостность нашей территории»,— говорилось в заявлении военных.

По их словам, как минимум две страны Центральной Африки уже начали подготовку к интервенции. О ком идет речь, не уточнялось.

Еще на прошлой неделе начальники штабов и высокопоставленные военные стран—членов ЭКОВАС разработали план на случай военной интервенции в Нигер. Однако отмашки еще нет. Решение должно быть принято лидерами государств. В понедельник стало известно, что саммит ЭКОВАС состоится в четверг в столице Нигерии Абудже. Нигерийский президент Бола Тинубу, который сейчас председательствует в ЭКОВАС,— сторонник жестких мер против мятежных военных в соседней стране. Однако в воскресенье сенат Нигерии принял резолюцию против использования федеральным правительством и ЭКОВАС военной силы в отношении мятежников в Нигере. Собравшиеся за закрытыми дверями сенаторы высказались за урегулирование конфликта политическим путем, сообщила нигерийская газета Premium Times. Теперь у президента Тинубу связаны руки.

Впрочем, и раньше многие эксперты высказывали сомнения, что он решится на применение силы. Военные Нигера и Нигерии были тесно связаны друг с другом, совместно выступали против террористических группировок, действующих в этом районе.

Кроме того, люди по обе стороны нигерско-нигерийской границы в большинстве своем — представители одного народа хауса. О готовности принять участие в возможной операции против Нигера заявляли также в Сенегале. Но без Нигерии, чьи ВС имеют наибольший вес в ЭКОВАС, военная операция вряд ли возможна.

Тем не менее в регионе и за его пределами следят за развитием ситуации с большим напряжением. Тем более что еще на прошлой неделе отстраненный от власти президент Нигера обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок. Практически сразу последовало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке Вашингтоном некоторых программ зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера. При этом США решили продолжать оказывать этой африканской стране жизненно важную гуманитарную и продовольственную помощь. «Правительство США продолжит пересмотр нашей иностранной помощи и сотрудничества по мере того, как будет развиваться ситуация на местах применительно к целям нашей политики и в соответствии с правовыми ограничениями»,— отметил господин Блинкен. США явно не торопятся с выводами, притом что несколько европейских стран заявили о приостановке помощи Нигеру практически сразу после поступления новостей о перевороте.

Кроме того, как минимум Франция, Италия, Испания, Южная Корея, Япония, Германия и Великобритания уже эвакуировали своих граждан из Нигера. США после некоторых колебаний также объявили о вывозе части сотрудников посольства и изъявивших такое желание граждан. В понедельник с рекомендациями покинуть Нигер выступило и посольство Китая. Как заявила еще на прошлой неделе министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, угроза военного вторжения ЭКОВАС в Нигер вполне реальна и ее надо воспринимать серьезно.

«У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом»,— сказала она в интервью радиостанции France Info.

Между тем солидарность с Нигером демонстрируют Мали и Буркина-Фасо, также входящие в ЭКОВАС. Еще на прошлой неделе они пообещали в случае необходимости встать на защиту соседа. В понедельник обе страны направили делегации в столицу Нигера Ниамей для моральной поддержки. О том, что военная операция против Нигера нежелательна, заявил и президент Алжира Абдельмаджид Теббун. По его словам, такое развитие событий может создать угрозу безопасности для Алжира, протяженность границы которого с Нигером составляет почти 1 тыс. км. При этом Алжир не поддерживает переворот.

На дипломатию надеются и европейские страны. В частности, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в интервью, опубликованном в понедельник в газете La Stampa, что ЭКОВАС следует продлить срок действия ультиматума. «Единственный путь — дипломатический. Он (президент Базум.— “Ъ”) должен быть освобожден, но мы не можем этого сделать»,— отметил министр.

При этом господин Таяни обратился к геополитическому аспекту происходящего, добавив: Запад сталкивается в Африке с «новым российским и китайским колониализмом».

Министр предположил, что обострение в Нигере приведет к проникновению в эту страну ЧВК «Вагнер». «"Вагнер" не стоял за переворотом. Но — из конъюнктурных соображений — "Вагнер" может стремиться поддержать хунту, которая пытается установить свои порядки. Но последствия такого выбора должны четко осознаваться»,— сказал, в свою очередь, агентству AFP министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

В Москве на подобные высказывания не реагируют. Россия, как заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло. По его словам, в Кремле не считают, что вмешательство внерегиональных сил будет способствовать урегулированию.

Марианна Беленькая