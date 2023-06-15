Звонок без помех

Сегмент цифровых решений для корпоративных коммуникаций, который начал активно расти еще в пандемию, в 2022 году начал трансформироваться из-за ухода зарубежных вендоров. В результате на рынке появилось большое количество российских решений, однако не все они соответствуют ожиданиям бизнеса. Основной запрос предприятий сейчас связан с комплексными платформами корпоративных коммуникаций от профессиональных вендоров, которые обеспечат необходимый уровень кибербезопасности, а также будут надежными и легко масштабируемыми. По оценке экспертов, основное преимущество на рынке получат именно вендоры, способные обеспечить заказчикам унифицированный подход к коммуникациям. Объем глобальной отрасли таких решений, по данным аналитиков IDC, в прошлом году уже составил более $59 млрд.

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С учетом событий последних лет, связанных с пандемией, и сохраняющихся тенденций к сокращению офисной работы и переходу на удаленный или гибридный режим сервисы корпоративных коммуникаций стали одними из ключевых и базовых IT-сервисов, с которыми связана повседневная работа любой компании. «Сегодня их использование практически не зависит от направления деятельности и размера бизнеса. Многие компании использовали иностранные решения, соответственно, в прошлом году возникла необходимость оперативно переходить на отечественные аналоги»,— отмечает директор технологической практики «Технологии Доверия» Юрий Швыдченко.

По данным отдела аналитики больших данных МТС за январь текущего года, в 2022 году мобильный трафик зарубежных платформ видео-конференц-связи упал на 19% по сравнению с предыдущим годом, а российских — вырос на 41%. Самое большое падение показали: Webex — 81%, Microsoft Teams — 39%, Google Meeting — 36%, Zoom — 16%, Skype — 10%.

По данным результатов опроса ИАА TelecomDaily по использованию сервисов видео-конференц-связи, в котором приняли участие более 300 российских корпоративных пользователей (руководителей и владельцев бизнеса, которые, как правило, лично выступают организаторами сеансов ВКС), данная категория респондентов активно использует ВКС. Так, 31% работает с сервисом ежедневно и еще 45% — несколько раз в неделю. Чаще всего они задействуют два сервиса — 49%. Второй по популярности ответ — это работа с одним сервисом, 28%. Сразу три выбирают 16%.

Выбрав подходящую платформу, организаторы конференций, как правило, остаются на ней продолжительное время. Самый распространенный ответ — от года до трех лет (37%). Далее идет от трех лет и более — 25%. Тем не менее сравнительно недавно пришли на свою платформу около 40% опрошенных. Из них 19% используют сервис от полугода до года.

Однако 20% заявили, что сейчас ищут варианты замены зарубежного поставщика. Уже отказались от зарубежной ВКС-платформы в пользу российской 16%. Поменяли один зарубежный сервис на другой — 7%. Таким образом, текущие изменения на рынке вынудили 23% пользователей сменить сервис.

«Мы видим, что российские платформы проделали большую работу и в том, что касается пользовательских характеристик, и в том, что относится к продвижению, к поиску оптимальной модели работы с сервисом»,— отмечает гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, спрос на российские решения в сегменте ВКС будет только расти, «так как разработчики готовы учитывать интересы отдельных заказчиков, в частности добавлять производственный функционал — а забота об информационной безопасности, необходимость иметь постоянную сервисную поддержку сегодня заставляют многие компании отдавать предпочтение российским продуктам».

Компании переходят прежде всего на решения, входящие в реестр отечественного ПО и удовлетворяющие требованиям безопасности для ПО, которое используется для объектов критической инфраструктуры — большинство российских производителей вели и ведут работу в этом направлении, отмечает Юрий Швыдченко.

В Минцифры отметили, что российские сервисы корпоративных коммуникаций широко представлены в реестре отечественного ПО: «Наиболее востребованные российские мессенджеры из числа включенных в реестр — это "VK-мессенджер" и "Яндекс.Мессенджер". Помимо этого в реестр включены корпоративные решения: VK Teams (VK), "МойОфис Логос" ("Новые облачные технологии"), Dialog Enterprise (разработчик входит в группу компаний Сбербанка), eXpress, Samoware, CommuniGate Pro». Также в реестре находятся программы для создания видеовстреч, такие как TrueConf, Webinar, «Яндекс.Телемост», сервисы «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «МойОФис Почта» и другие средства обеспечения коммуникации от российских разработчиков, добавили в министерстве.

Согласно прогнозу MarketsandMarkets, в период до 2025 года темпы его роста должны были составить 15–20%. Эти оценки подтверждаются данными CNews. Суммарная выручка топ-20 участников третьего рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 года составила 7,7 млрд руб. Это на 34% больше, чем в прошлом году (5,8 млрд руб.). Оценки по итогам 2022 года аналитики пока не давали, но гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что если сравнивать данные 2022 года с данными 2021 года, то доля пользователей российских продуктов и сервисов выросла на 33%, доля иностранных сократилась на 11%.

Сейчас на рынке много игроков, которые разрабатывают отдельные сервисы — как крупных, так и стартапов, отмечает руководитель коммуникационных продуктов VK Tech Михаил Чижиков: «Срок жизни платформы корпоративных коммуникаций в бизнесе заказчика, как и любой другой IT-системы, начинается от трех-пяти лет. Поэтому бизнесу нужен надежный партнер с широкой экспертизой, который сможет поддерживать и развивать инсталляцию на протяжении как минимум нескольких лет. Если компания использует специфические сервисы и технологии, на рынке может быть не так много специалистов такого профиля. В случае если часть команды внутри бизнеса поменяется, найти замену ей будет сложно и дорого, а бизнес-процессы это может затормозить».

Пока нельзя сказать, что 100% предприятий страны заинтересованы онлайн-коммуникациями, но мы наблюдаем тренд на увеличение количества организаций, которые в свои бизнес-процессы готовы интегрировать средства для онлайн- и гибридной коммуникации, отмечает руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко: «Сами сервисы развиваются стремительно и становятся доступнее. Произошел колоссальный рывок за последние десять лет. Появляются новые продукты, которые открывают дополнительные возможности. Сама идея интегрировать сервис коммуникаций в бизнес-процессы становится более привлекательной».

Бывает, что два совершенно одинаковых предприятия составляют разные мнения об онлайн-коммуникациях, добавляет эксперт: «Одни используют сервисы ВКС, другие отказываются полностью. Нередко — из-за разной степени готовности. Но с течением времени все больше компаний оценят экономические преимущества сервисов корпоративных коммуникаций».

С запросом на комплекс

Сейчас основная потребность организаций, у которых много сотрудников—пользователей сервисов корпоративных коммуникаций,— единое цифровое пространство для команд, говорит Михаил Чижиков: «Речь идет об объединении различных коммуникационных сервисов, востребованных бизнесом в рамках одного IT-контура: почта, внутрикорпоративный портал, мессенджер, календарь, цифровые ассистенты, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи — они должны быть бесшовно интегрированы между собой. Безопаснее и эффективнее всего, если поддержку будет осуществлять один вендор. В противном случае придется найти сервисы от разных поставщиков, обеспечить их интеграцию и поддержку так, чтобы они не нарушали работу друг друга и не отражались на опыте сотрудников (Employee Experience)».

По данным исследования VK, для внутренних коммуникаций 76% компаний используют почту, 79% — мессенджер, 72% — сервисы видео-конференц-связи, 67% — облачные файловые хранилища и сервисы для совместной работы с документами и 82% — интегрированные комплексные решения. При этом если почтой 44% пользуются более пяти лет, мессенджерами — 55% более трех лет, облачными хранилищами — 50% более трех лет, как и сервисами ВКС 45%, то интегрированные решения — новый класс на рынке, и 50% опрошенных компаний пользуются ими только от года до трех лет.

Прежде всего важны требования бизнеса к такой платформе, и исходя из этих требований выбирается продукт или совокупность продуктов, отмечает Юрий Швыдченко: «При прочих равных целесообразно иметь одну корпоративную платформу, чтобы избежать возможных трудностей с дополнительными интеграциями, информационной безопасностью, необходимостью поддерживать разные решения и т. п.» Также стоит иметь в виду возможности по дальнейшей реализации на этой же платформе смежных сервисов, обеспечивающих совместную работу с документами, обмен файлами и другие функции, добавляет он.

Таким образом, растет интерес к платформам комплексных унифицированных коммуникаций. В соответствии с определением Gartner комплексное решение UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) представляет собой облачную платформу, объединяющую различные сервисы для внутренних и внешних коммуникаций: встречи (аудио/видео, чат, демонстрация контента, доступ с различных устройств, интеграция с оборудованием переговорных комнат и телефонией), сама телефония (интеграция с корпоративными номерами, физическими телефонами, десктоп- и мобильное приложение), мессенджер, интеграции с почтой, календарями и CRM, а также административный портал (пользователи, дашборды, управление платежами). В качестве дополнительного функционала в решение могут быть включены контакт-центр и мониторинг сетевой нагрузки.

После ухода зарубежных вендоров с решениями, которые за последние годы стали эталонными для многих корпоративных клиентов, интерес рынка к таким сервисам унифицированных коммуникаций и их замещению очевиден, подтверждает менеджер по облачным продуктам Linxdatacenter Андриан Бушин: «В текущих реалиях корпоративного клиента не устраивает стандартный подход к унифицированным коммуникациям (unified communications, или UC), то есть использование разрозненных приложений для решения разных задач. Сегодня клиенту необходимо не только созвониться и завести чат с группой сотрудников — ему также нужна возможность редактировать совместные документы, составлять план работ, грамотно и быстро взаимодействовать в рамках команд».

Сейчас на рынке есть большое количество разных инструментов, но они все выполняют одну-две базовые функции, отмечает директор практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности Axenix (экс-Accenture) Николай Ульрих. На рынок унифицированных коммуникаций также выходят игроки, которые традиционно лидировали в области IP-телефонии, добавляет Андриан Бушин: «Рынок пока фрагментирован решениями с разным функционалом, что вызывает и некоторые сложности у заказчиков». Например, отсутствие глобальной интеграции в продуктах снижает удобство пользования, отмечает эксперт: «Однако необходимо учитывать, что такие продукты — это десятки лет развития и огромное количество вложенных инвестиций, времени и разработки, к которым сейчас стремятся и наши вендоры».

Варианты внедрения и развития

Сервисы корпоративных коммуникаций можно отнести к критической инфраструктуре бизнеса, а значит, ей нужна повышенная безопасность. Это накладывает определенные требования на то, как она может быть развернута. Есть три варианта построения такой платформы.

Первый вариант — оn-premise: на собственных или арендованных серверах бизнеса. «Это закрытый контур, который находится под контролем компании. Эффективнее, чтобы платформа была развернута в одном месте с поддержкой вендора. Если система геораспределенная, в каждом регионе нужна команда, которая будет поддерживать дата-центры и в случае аварий быстро решать проблемы»,— говорит Чижиков. Партнер может помочь решить эту проблему — у крупных системных интеграторов есть опыт внедрения высоконагруженных систем и экспертиза в работе с другими игроками рынка. Связка крупного вендора и опытного интегратора обеспечивает надежность данных, доступность сервисов и высокий уровень поддержки в рамках SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне сервиса между заказчиком и исполнителем о том, какие, когда и как будут предоставляться услуги), добавляют в VK Tech: «Таким образом, компания заказчика переносит часть рисков на вендора и часть — на партнера».

Второй вариант — построение платформы в гибридном облаке: часть систем в закрытом контуре в частном облаке на собственных серверах, часть — в облаке провайдера услуг. «Этот вариант обеспечивает быструю масштабируемость сервисов в случае пиковых нагрузок, позволяет повысить скорость реакции и ускорить время вывода продукта на рынок. Если не хватило вычислительной мощности оборудования, то можно часть некритичных данных перевести в облако»,— объясняют в VK Tech. По данным исследования компании, размещение сервисов корпоративных коммуникаций в гибридном облаке чаще всего используют крупные компании в крупных городах: 47% — в Москве и Санкт-Петербурге, 45% — в городах-миллионниках.

Тренд, который также формируется в IT и построении платформ корпоративных коммуникаций,— централизация. Он предполагает инсталляцию единой информационной системы с разделением доступов к данным среди сервисов отдельных организаций и дочерних компаний. «Например, есть несколько федеральных органов исполнительной власти, размещенных в одном ЦОДе — у каждого свои требования к обеспечению информационной безопасности и регулированию, многие разрабатывают собственные регламенты и документацию. Чтобы реализовать специфические требования, нужно под каждый ФОИВ создавать отдельную инфраструктуру, закупать отдельно серверы и т. д. Сейчас же формируется потребность, которая позволит при исполнении требований безопасности и сетевой разделенности хранить и обрабатывать данные в рамках одной системы, то есть в одном ЦОДе или общем облаке»,— поясняет Михаил Чижиков. Эта модель позволит стандартизировать подходы к работе с данными и к разработке цифровых сервисов для госучреждений и бизнеса, отмечает он.

Платформы должны соответствовать требованиям законодательства, регуляторов и др. для каждого сектора экономики, отмечает Николай Ульрих: «При этом они должны обеспечивать сохранность персональных данных пользователей платформ и защиту коммерческой тайны. Если говорить более детально, то должна быть обеспечена возможность интеграции с инструментами DLP, управления уязвимостями, доступами и т. д. плюс логирование событий и интеграция с SIEM-системами».

«Сегмент будет расти. Не все еще переехали на отечественные аналоги. При этом большинство хотело бы иметь один кроссплатформенный удобный инструмент для рабочих коммуникаций»,— уверен Николай Ульрих. Бизнесу, по мнению эксперта, критично иметь не столько комплексную платформу, сколько правильный набор инструментов, который позволит в первую очередь обеспечить высокий уровень информационной безопасности, а во вторую — будет гибким и удобным для использования.

Например, коммуникационная платформа для бизнеса VK WorkSpace — это результат отработанной архитектуры и технологий, которые компания исходно разрабатывала под себя и которыми теперь пользуются игроки рынка в разных отраслях. За счет интеграции с цифровым ассистентом и HR Tech решениями VK сотрудники получают бесшовный и простой опыт взаимодействия внутри, что позитивно сказывается на вовлеченности команд, говорят в компании: «Например, если ты отправляешь письмо на несколько адресатов, из письма ты можешь быстро сделать чат в супераппе VK Teams под рабочую группу». Там же — отвечать на почту, ставить задачи себе и коллегам, работать с календарем, разрабатывать и добавлять дополнительные сервисы под себя и интегрировать их с корпоративными сервисами, добавить цифрового ИИ-ассистента, который будет отвечать на популярные вопросы сотрудников и снижать нагрузку на команду. Система может масштабироваться на 500 тыс. пользователей, обеспечивая надежность данных и высокий уровень информационной безопасности.

«Продуктовое импортозамещение в области онлайн-коммуникаций прошло хорошо. С точки зрения технологий этот процесс только начался. Многие продукты создавались на основе Open Source-решений. Это нормально, потому что изобретать велосипед не имеет смысла. Однако мы таким образом завязаны на общемировой технологический тренд, что тоже нормально»,— отмечает Павел Скрипниченко. По его наблюдениям, вендоры, которые нарастили долю рынка, начинают инвестировать в технологии: «Облачные сервисы, которые сейчас набирают популярность на рынке и находят своего клиента, тоже выигрывают от развития технологической базы».

По его мнению, сейчас рынок онлайн-коммуникаций находится на третьей стадии развития: «Первая стадия — факт появления отечественного продукта: это должен был быть просто отечественный сервис. Рынок достаточно быстро прошел этот этап, потому что на отечественном рынке онлайн-коммуникации есть конкуренция. Вторая стадия — борьба за возможности сервисов, когда шел отбор продуктов по набору инструментов и соотношению цена-качество,— тоже прошла».

Сейчас рынок переживает третью стадию — этап экосистемности, полагает господин Скрипниченко: «Отечественные сервисы готовы быть экосистемными и подстраиваться под клиента. К чему это приведет, пока сложно прогнозировать». Следующая стадия, по его мнению, которая предположительно начнется в конце 2023 года — первой половине 2024 года,— стадия конфликта на уровне технологических стеков. «На уровне того, какой набор технологий используется в продукте, на каких принципиальных технологиях позиционируется продукт. Многое зависит от того, в какие сферы пойдут вендоры. Например, для массового сегмента не требуется уровень безопасности, который необходим для банковской сферы»,— рассуждает эксперт.

Будущее рынка за комплексными платформами корпоративных коммуникаций от профессиональных вендоров, которые будут устойчивыми, надежными на протяжении долгого периода и легко масштабируемыми, уверены, в свою очередь, эксперты VK Tech. Объем глобальной отрасли решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C) в 2022 году достиг $59,3 млрд, что на 9,8% больше показателя за предыдущий год, следует из исследования IDC, представленного в марте.

Матвей Соколов