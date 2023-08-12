15 лет назад во время военной операции в Южной Осетии в составе российской группировки активное участие принимал батальон спецназа «Восток». Он состоял в основном из чеченцев, командовал им Сулим Ямадаев. Корреспондент «Ъ» Муса Мурадов вспоминает, какие разные роли уроженцы республики играли в конфликтах на территории соседней страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдаты батальона «Восток» на улице Цхинвала

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Солдаты батальона «Восток» на улице Цхинвала

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

2008 год: против Тбилиси по приказу Генштаба

Командир батальона спецназа ГРУ Минобороны РФ Герой России Сулим Ямадаев появился в августе 2008 года в Южной Осетии как-то неожиданно. К тому времени комбат был в опале. В Чечне против него даже было возбуждено уголовное дело за похищения людей. Поговаривали, что прославившийся ранее в боях с чеченскими сепаратистами «Восток» будет распущен.

И вот в телерепортажах из зоны боевых действий замелькали бородатые лица ямадаевских бойцов. Они производили впечатление каких-то разбойников с большой дороги, пугающих одним своим видом. Сами чеченцы такой славы не чурались, рассказывая прессе о своих подвигах и ужасе, который они наводят на грузинских военных.

В то же время комбат Ямадаев постоянно подчеркивал, что его бойцы — это дисциплинированные военнослужащие российской армии. «Впереди нас идет слух, что мы зверствуем, отрезаем головы. Это домыслы наших недругов. Мы находимся здесь по приказу Генерального штаба, чтобы защищать интересы России»,— заявлял в интервью журналистам комбат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев (в центре) в Южной Осетии

Фото: Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом) / Новая газета, Коммерсантъ Командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев (в центре) в Южной Осетии

Фото: Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом) / Новая газета, Коммерсантъ

После победного возвращения из Южной Осетии Сулим Ямадаев отошел от командования батальоном и ждал нового назначения. Именно ради этого назначения он, похоже, и появился в горячей точке.

Сулим Ямадаев, привыкший быть в центре событий, мучился своей невостребованностью и, конечно, надеялся снова занять достойное место в чеченской обойме. Помню, как брат Сулима Руслан Ямадаев на вопрос «Ъ» о карьерных планах комбата заявил: «Скоро услышишь о высоком назначении».

Но назначение не состоялось. Спустя семь месяцев после грузинской кампании Сулим Ямадаев был застрелен в Дубае.

Если его личное появление в Южной Осетии в августе 2008 года и оказалось несколько неожиданным, то небольшие группы военнослужащих из чеченских батальонов «Восток» и «Запад» находились в этой горячей точке задолго до ночи 8 августа 2008 года. Чеченские бойцы находились на линии разграничения, предотвращая столкновения между грузинами и осетинами.

Однажды на эту границу приехал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. Он вполне дружелюбно дискутировал с чеченскими военными, пытаясь их убедить в том, что у грузин к чеченцам никаких претензий нет: «Мы кавказцы, мы братья. Нас хотят поссорить, но мы должны быть дружны».

С начала 1990-х только ставшая независимой Грузия когда явно, когда не очень поддерживала сепаратистов в Чечне. Первый президент Ичкерии и первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия вообще считались друзьями.

Когда в начале 1992 года Гамсахурдия был отстранен от власти, он получил приют в Грозном. В начале 1994 года после таинственной гибели Звиада Гамсахурдии в Грузии его тело перевезли в чеченскую столицу и захоронили с государственными почестями.

1992 год: против Тбилиси ради боевого опыта

Несмотря на теплые отношения ичкерийских лидеров с грузинскими властями, чеченские боевики воевали в Грузии на стороне объявившей о своей независимости Абхазии. Летом 1992 года туда отправились несколько сотен молодых чеченцев.

Наиболее боеспособным отрядом в Абхазии руководил начинающий террорист Шамиль Басаев. Он даже стал замминистра обороны Абхазии. В награду за боевые заслуги ему выделили особняк в Сухуми, в котором он поселился с молодой абхазской женой. Правда, оставался в Абхазии террорист недолго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абхазские ополченцы обороняются во время войны за независимость Абхазии от Грузии

Фото: Цагарели / РИА Новости Абхазские ополченцы обороняются во время войны за независимость Абхазии от Грузии

Фото: Цагарели / РИА Новости

В начале 1993 года он вернулся в Чечню, где из своих бойцов сформировал подчинявшийся только ему так называемый абхазский батальон. Басаева попрекали участием в войне на стороне Абхазии, несмотря на традиционно хорошие отношения между Грузией и Ичкерией. А он не скрывал, что делал это ради появления боевого опыта у молодых чеченцев, которым «предстоит бороться за свободу».

Уже летом 1993 года именно этот батальон подавил акции пророссийской оппозиции в Грозном.

Рано утром 4 июня 1993 года «абхазцы» под командованием Басаева окружили здание мэрии Грозного и предъявили ультиматум находившимся в здании сотрудникам избирательной комиссии с требованием выдать бюллетени по проведению референдума о статусе Чечни.

Требование было проигнорировано. После чего по зданию прямой наводкой выстрелили из заранее подогнанной сюда самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Охранявшие оппозиционеров чеченские милиционеры ответили огнем из автоматов. В то утро с обеих сторон погибло около двух десятков человек.

С тех пор об «абхазцах» в Чечне вспоминали только тогда, когда говорили о внутричеченских столкновениях. Сами участники боевых действий в Абхазии о своих подвигах старались молчать.

«Честно говоря, так и не понял, зачем мы туда (в Абхазию.— “Ъ”.) поперлись. Тамошние люди не следуют никакой вере — ни мусульманской, ни христианской»,— по возвращении домой каялся в эфире ичкерийского телевидения один из боевиков, воевавший против грузин.

«Абхазы, как и чеченцы, объявили о своей независимости, сражались за свою свободу, а мы были обязаны помочь им в этом»,— спорил с гостем телеведущий.

«Не уверен, что абхазы нам ближе, чем грузины»,— стоял на своем боец.

2001 год: за Тбилиси без явного повода

После первой чеченской кампании вице-президент Ичкерии Ваха Арсанов отправился в Тбилиси и принес извинения президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе за поддержку абхазов. Грузинские власти зла на чеченцев вроде не держали.

Ичкерийцы даже договорились связать республику с Грузией дорогой из чеченского села Итум-Кали в грузинское село Шатили. Со стороны Чечни дорогу пробили, оставалось проложить 6 км от границы до Шатили. Но в последний момент Тбилиси отказался выполнить свою часть проекта.

В начале второй чеченской кампании в приграничное с Чечней Панкисское ущелье Грузии по горным тропам перебралось большое количество беженцев. Вместе с ними было немало вооруженных боевиков. Там их тепло приняли местные чеченцы-кистинцы.

В 2001 году большой отряд под командованием полевого командира Руслана Гелаева из Панкисского ущелья пробрался в Абхазию и вступил в бой с местными ополченцами. Это был единственный случай, когда чеченские боевики выступили на стороне официального Тбилиси. Тот же Гелаев в 1992–1993 годах сражался в Абхазии против грузинских войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший боец из отряда Руслана Гелаева в Кодорском ущелье

Фото: Апсны-пресс / ИТАР-ТАСС Погибший боец из отряда Руслана Гелаева в Кодорском ущелье

Фото: Апсны-пресс / ИТАР-ТАСС

Гелаевцы, встретив в Кодорском ущелье сильное сопротивление, вынуждены были отступить, понеся серьезные потери. Их лидер с остатками отряда вернулся в чеченские горы и уже потом, спустя три года, когда попытался уйти вновь в Панкисское ущелье, был ликвидирован в горах Дагестана.

Что заставило Руслана Гелаева первый раз воевать против грузин, а потом — за них, так и осталось загадкой. После возвращения из Абхазии он, как и Шамиль Басаев, отвечал на такие вопросы уклончиво, ссылаясь на то, что он и его боевики научились хорошо воевать. А вот за рейд в Абхазию в 2001 году на стороне Тбилиси, по одной версии, чеченскому полевому командиру хорошо заплатили, по другой — бросок чеченцев в Кодорское ущелье был спровоцирован грузинскими спецслужбами, чтобы выманить их из Панкиси.