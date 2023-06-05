Режиссер дороже денег

Забастовки режиссеров в США не будет. Американские киностудии, телекомпании и стриминговые сервисы решили, что лучше уж повысить режиссерам зарплату и гарантировать им, что их не заменит искусственный интеллект, чем допустить повторения ситуации со сценаристами,— те бастуют уже второй месяц, срывая сроки выхода многих проектов, и не намерены сдаваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fred Prouser / Reuters Фото: Fred Prouser / Reuters

Американская гильдия режиссеров (DGA) объявила в воскресенье о достижении «исторического» соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который объединяет киностудии, телеканалы и операторов стриминговых сервисов. Стороны вели переговоры об улучшении условий труда режиссеров и их помощников с 10 мая. В итоге альянс решил удовлетворить запросы гильдии.

Полный текст соглашения между сторонами будет опубликован позднее, уже после внеочередного собрания правления DGA, которое пройдет во вторник, 6 июня. Но и из приведенных в пресс-релизе гильдии выдержек очевидно, что киностудии и стриминги удовлетворили все ключевые требования режиссеров.

Так, члены DGA получат прибавку в 5% к минимальному окладу в первый год действия соглашения, на второй год он будет увеличен на 4%, а на третий — на 3,5%.

Куда более важным с точки зрения оплаты труда стал пункт о новой системе определения размера гонорара за каждый повтор показа произведения. Этот пункт касается выплат от стриминговых сервисов. До сих пор американским режиссерам выплачивали гонорары исходя исключительно из числа американских подписчиков таких сервисов. DGA добилась, чтобы отныне в расчет брались общемировые показатели стриминговых платформ. В результате размер гонораров в некоторых случаях должен вырасти примерно на три четверти.

Наконец, гильдия режиссеров добилась от AMPTP письменных гарантий того, что искусственный интеллект не заменит членов профсоюза.

Последний пункт является едва ли не главным требованием другого голливудского профсоюза — Американской гильдии сценаристов (WGA), который уже несколько месяцев не может договориться с киностудиями и телеканалами о повышении выплат и запрете замещать людей нейросетями вроде ChatGPT. Эти переговоры в итоге были свернуты 2 мая — в день окончания действия соглашения между сторонами. И с тех пор сценаристы Голливуда проводят бессрочную забастовку. А в среду, 7 июня, должны начаться переговоры AMPTP с еще одним профсоюзом — Гильдией киноактеров — Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), требования которого почти ничем не отличаются от запросов режиссеров и сценаристов.

И SAG-AFTRA, и WGA уже поздравили режиссеров с достижением соглашения с киностудиями. При этом оба профсоюза отметили, что на их собственных переговорах с AMPTP этот факт никак не отразится. Один из лидеров переговорного процесса от лица WGA Крис Кейсер заявил, что желает DGA лучшего в их переговорах с киностудиями и телекомпаниями, отметив, что профсоюзы-побратимы придают сил самой WGA.

«Мы всегда были достаточно сильны для того, чтобы заключить сделку, которую мы заслуживаем, используя только писательскую силу»,— подытожил господин Кейсер.

«Наши собственные переговорные позиции остаются теми же, какими они были 1 мая 2023 года»,— говорится в заявлении самой WGA.

«Наша стратегия ведения переговоров никогда не основывалась и не зависела от результатов или статуса переговоров какого-либо другого профсоюза, и мы не придерживаемся философии, согласно которой условия сделок, заключенных с другими профсоюзами, к чему-то нас обязывают»,— прокомментировал сделку WGA и AMPTP исполнительный директор гильдии киноактеров Дункан Крэбтри-Айрлэнд.

Кирилл Сарханянц