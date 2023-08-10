Россия безвозмездно отправит шести странам Африки 25–50 тыс. тонн зерна

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что РФ безвозмездно направит шести странам Африки от 25 до 50 тыс. тонн зерна. В ходе саммита Россия—Африка президент России Владимир Путин анонсировал безвозмездные поставки 25–50 тыс. тонн зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республики и Эритреи в течение трех-четырех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тыс. тонн»,— сказал господин Патрушев журналистам (цитата по «Прайму»). Он уточнил, что поставки осуществят в ближайшее время.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ поделится с Африкой частью доходов от роста цен после выхода из зерновой сделки.

О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Эрдни Кагалтынов