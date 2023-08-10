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Коммерсантъ FM
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Польша доведет численность армии на границе с Белоруссией до 10 тысяч

Польша в ближайшее время увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Фото: Kacper Pempel, Reuters

«4 тыс. военных будут непосредственно поддерживать охрану на государственной границе, еще 6 тыс. будет находиться в регионах, прилегающих к ней»,— пояснил министр обороны.

По словам главы польского военного ведомства, на сегодняшний день польская армия активно вооружается современным оборудованием и развивается. Господин Блащак полагает, что «через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе». Численность польских вооруженных сил, согласно его оценкам, уже сейчас составляет 170 тыс. человек.

Польша ранее анонсировала усиление охраны на границе с Белоруссией, а также переброску в приграничные районы 2 тыс. военных на фоне присутствия в соседнем государстве бойцов российской ЧВК «Вагнер». Латвия с 11 августа тоже введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Литва допускала закрытие нескольких КПП на границе с Белоруссией из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в стране.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу накануне, 9 августа, обвинил Польшу в желании «захватить Западную Украину». Он утверждает, что для этого планируется создать специальное польско-украинское подразделение. На этом фоне российское военное ведомство рассмотрит создание Московского и Ленинградского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах РФ.

Александр Кислов

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