Егор Крид извинился за лонгслив с героем «Иди и смотри» после жалобы в СКР

«Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже … Еще раз извиняюсь перед всеми, кого задел, теперь буду гуглить каждое изображение на каждой купленной мной вещи»,— добавил исполнитель. Он подчеркнул, что всегда будет относиться с уважением к памяти о Великой Отечественной войне.