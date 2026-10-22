Егор Крид извинился за лонгслив с героем «Иди и смотри» после жалобы в СКР
Российский музыкант Егор Крид извинился за то, что был одет в лонгслив с изображением лица главного героя фильма «Иди и смотри» на съемках клипа. Он написал в Telegram-канале, что никакого политического или исторического посыла он не вкладывал, поскольку не смотрел фильм.
«Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже … Еще раз извиняюсь перед всеми, кого задел, теперь буду гуглить каждое изображение на каждой купленной мной вещи»,— добавил исполнитель. Он подчеркнул, что всегда будет относиться с уважением к памяти о Великой Отечественной войне.
Сегодня жительница Екатеринбурга Екатерина Герлах, которую СМИ называют бывшим следователем и правозащитником, направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой привлечь Егора Крида к ответственности за осквернение памяти жертв геноцида советского народа. «Нельзя похабить фильм ''Иди и смотри'' и тупо ржать в кадре, когда на тебе изображение сгорающих заживо советских граждан»,— объяснила «Ъ» госпожа Герлах.
В октябре музыкант опубликовал клип на трек «Милый ублюдок». В ролике он был одет в лонгслив от московского бренда KM20 под названием «COME AND SEE». Сейчас на страницах бренда в соцсетях удалены посты с продвижением нового дизайна, для покупки лонгслив также недоступен.