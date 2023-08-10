ФСБ: житель Самарской области передавал Украине сведения о военных эшелонах

ФСБ России сообщила о задержании жителя Самарской области. Его подозревают в отправке украинским спецслужбам фотографий российских воинских эшелонов и сведений об их передвижении. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Она предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

«Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене»,— сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщает спецслужба, мужчина связался через мессенджер с представителем украинских спецслужб и по его заданию фотографировал перемещение военных эшелонов на территории области. Фотографии он пересылал с комментариями о месте съемки и количестве военной техники.

ФСБ также опубликовала кадры задержания. На них видно, как мужчину скручивают сотрудники спецслужбы на улице, а потом проводят обыск в доме.

В Самарской области в середине июля была арестована россиянка, обвиняемая в подстрекательстве к вступлению в организацию «Легион "Свобода России"» (в РФ признана террористической и запрещена) «для участия в боевых действиях против ВС РФ» на Украине. Она проходит по делу о приготовлении к госизмене ( ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). С начала августа ФСБ сообщала минимум о двух случаях задержания по статье о госизмене: в Благовещенске и Тамбове.