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Коммерсантъ FM
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В Самаре арестовали россиянку по делу о подстрекательстве к переходу в «Легион "Свобода России"»

Самарский районный суд арестовал до 11 сентября гражданку России Евтушенко П. С., подозреваемую в «приготовлении к госизмене» (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-релизе суда говорится, что Евтушенко П. С. склоняла жителя Самары к «переходу на сторону противника»: к вступлению в организацию «Легион "Свобода России"» (в РФ признана террористической и запрещена) «для участия в боевых действиях против ВС РФ» на Украине.

Это четвертое дело о госизмене, о котором стало известно за сегодня. Утром ФСБ сообщила о задержании трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области из-за финансирования ВСУ. Позднее спецслужба рассказала о возбуждении уголовного дела против жителя Вязников, которого подозревают в попытке вступить в «Легион "Свобода России"», а также в отношении нескольких человек в Курской области по подозрению в «передаче данных ВСУ».

Лусине Баласян

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