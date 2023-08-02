Арестован житель Тамбовской области, обвиняемый в попытке вступить в ВСУ

Ленинский районный суд Тамбова до 13 сентября арестовал жителя Тамбовской области, который, как утверждает ФСБ, намеревался вступить в вооруженные силы Украины, передает ТАСС. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).

Ранее сегодня, 2 августа, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники службы задержали жителя Тамбовской области, который пытался выехать на территорию Украины через Турцию, чтобы вступить в ряды ВСУ. Он признал вину, заявили в ЦОС.

Утверждается, что задержанный регулярно вступал в контакт со связанными с украинской армией «активистами националистических движений» и намеревался активно участвовать в боевых действиях против РФ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов