ФСБ задержала в Благовещенске собиравшегося воевать за Украину россиянина

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Благовещенска местного жителя, который хотел отправиться воевать на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.

«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Благовещенска, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооруженных сил иностранного государства»,— сообщили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело о подготовке к госизмене. По данным ФСБ, мужчина был «сторонником запрещенных в России организаций». Он связался с украинскими военными через мессенджер и получил инструкции «по конспиративному выезду». Его арестовали на два месяца.

На видео с задержанным, которое публикует ФСБ, мужчина говорит: «Хотел бороться с властью Российской Федерации, убивая вооруженных российских солдат. Осознавая, что мне придется это делать. Я это все осознавал».

Анастасия Ларина