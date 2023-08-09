Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновую сделку в «расширенном варианте»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен содействовать возобновлению зерновой сделки в «расширенном варианте». Он обратил внимание внимание западных стран, что соглашение России и Украины о поставках зерна может содействовать дальнейшему урегулированию конфликта между странами. Слова господина Эрдогана приводит Bloomberg.

Президент Турции отметил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, у него была возможность узнать об ожиданиях России от реализации зерновой сделки «из первых рук». По словам господина Эрдогана, и он, и Владимир Путин осознают важность поставок зерна в страны Африки.

Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что контакты для возобновления действия зерновой сделки на расширенных условиях продолжаются. Однако, по его словам, ее реализация зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания». О каких условиях сделки идет речь, он не уточнил.

«К сожалению, в предыдущий период действия сделки не было предпринято никаких дипломатических шагов для того, чтобы позитивная атмосфера, созданная Черноморской инициативой, переросла в перемирие, а затем и в постоянный мир»,— заключил президент Турции.

Телефонные переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись 2 августа. Владимир Путин в ходе переговоров «изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия пакетных соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений». Господин Эрдоган, в свою очередь, заявил российскому президенту, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки. О приостановке участия в зерновой сделке Россия объявила 18 июля.

О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Милена Костерева