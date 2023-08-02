Турецкая канцелярия сообщила, что Путин согласился приехать к Эрдогану

Канцелярия турецкого президента раскрыла детали сегодняшнего телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как уверяет турецкая сторона, господин Путин согласился на визит в страну. Также господин Эрдоган заявил российскому президенту, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки. Кремль пока не комментировал эти заявления.
Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2020 году
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию»,— приводит «РИА Новости» сообщение канцелярии. Дата и место визита в сообщении не называются.
Россия 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее части условий. После этого господин Эрдоган заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры президентом России Владимиром Путиным и обсудить ее возобновление. «Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения»,— говорил турецкий президент 21 июля.
При этом источники американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) писали в конце июля, что Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки.
Дмитрий Песков неоднократно, в том числе и сегодня, отмечал, что Россия «незамедлительно вернется» к сделке, как только будет выполнена часть соглашений. Среди них подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок, а также возобновление всей логистики продовольственных поставок, восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.
Вернуться в сделку Россию призывали генсек ООН Антониу Гутерриш, папа римские и ряд мировых лидеров. Украина на фоне разрыва соглашения сообщала ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна.
О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».