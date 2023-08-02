Турецкая канцелярия сообщила, что Путин согласился приехать к Эрдогану

Канцелярия турецкого президента раскрыла детали сегодняшнего телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как уверяет турецкая сторона, господин Путин согласился на визит в страну. Также господин Эрдоган заявил российскому президенту, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки. Кремль пока не комментировал эти заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию»,— приводит «РИА Новости» сообщение канцелярии. Дата и место визита в сообщении не называются.

Россия 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее части условий. После этого господин Эрдоган заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры президентом России Владимиром Путиным и обсудить ее возобновление. «Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения»,— говорил турецкий президент 21 июля.

При этом источники американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) писали в конце июля, что Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки.

Дмитрий Песков неоднократно, в том числе и сегодня, отмечал, что Россия «незамедлительно вернется» к сделке, как только будет выполнена часть соглашений. Среди них подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок, а также возобновление всей логистики продовольственных поставок, восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Вернуться в сделку Россию призывали генсек ООН Антониу Гутерриш, папа римские и ряд мировых лидеров. Украина на фоне разрыва соглашения сообщала ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна.

О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».