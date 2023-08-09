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Коммерсантъ FM
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Туапсе потеснил Сочи

Какая недвижимость пользуется спросом на курортах Краснодарского края

На черноморском побережье сменился лидер спроса на недвижимость — самым привлекательным для покупателей стал Туапсе. Эксперты связывают это с меньшими ценами в этом городе на жилье по сравнению с Сочи, Геленджиком или Анапой. В целом на курортах Краснодарского края больше всего подорожали новостройки, в среднем на 8%, до 200 тыс. руб. за квадратный метр. На вторичном рынке цены на квартиры выросли на 2%, на частные дома — на 3,5%, пишет РБК со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Генеральный директор «Городского риэлторского центра» в Сочи Юлия Усачева отмечает, что россияне на 30% чаще стали приобретать жилье в регионе из-за дефицита заграничных аналогов:

«Туапсинский район растет, правда, там немного новых строящихся проектов, на вторичном рынке выбор тоже небольшой, город-то маленький. Но новостройки здесь, как и в Сочи, показывают хороший рост.

Сколько стоит снять квартиру на российских курортах

В первую очередь это связано с высоким спросом, а тот, в свою очередь, с экономической и политической ситуацией. В частности, возвращаются те, кто уехал за границу с началом СВО. На рынке не осталось и срочных продаж.

Так что, начиная с февраля, на новостройки есть очень хороший спрос, и вторичный рынок здорово подтянулся, особенно за последние четыре месяца, прибавив 15%.

Лоты в новых ЖК обойдутся в 350 тыс. руб. за кв. м и выше. Цены на апартаментные комплексы в отеле стартуют от 500 тыс. руб.

На вторичном рынке однокомнатная квартира в центре будет стоить от 14 млн руб. В спальных районах можно купить за 9 млн руб.».

Наибольший рост цены за квадратный метр замечен на новостройки в Туапсе — 140 тыс. руб. На втором месте — Сочи (350 тыс. руб.), следом Анапа (160 тыс. руб.).

Недвижимость в Сочи традиционно пользуется интересом у более состоятельных покупателей, жилье в других городах Краснодарского края доступно большему количеству людей, заметила гендиректор агентства недвижимости Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская:

В каких регионах все чаще покупают курортную недвижимость

«Цены однозначно растут и будут расти, потому что Сочи является точкой притяжения различных форумов, финансовых мероприятий, саммитов, спортивных мероприятий. Кроме того, это круглогодичный курорт. Мы сейчас зимой наблюдаем не меньшее количество гостей, чем летом, и цены на аренду практически не отличаются в зависимости от сезона.

Но Сочи, конечно, доступен не всем, в ближайших городах — Анапе, Туапсе — можно приобрести недвижимость дешевле.

Что касается вторичного рынка, то сейчас можно купить квартиру полностью с отделкой от 7 млн руб.

Если у людей есть 7-10 млн руб., то они могут приобрести жилье и в новом проекте. Такие ЖК уже выходят с инфраструктурой — с детскими садиками, школами, то есть это такой экогород. Если говорить про бизнес-класс, то цены стартуют от 15 млн руб.

Вместе с тем 80% сделок приходится на региональных покупателей, которые приобретают активы для инвестиций, в частности, для сдачи в аренду, и, конечно, для личного отдыха.

Что касается частных домов и коттеджных поселков, то мы замечаем снижение цен там, где ранее произошел их необоснованный рост».

Как отмечают игроки рынка, сейчас дом в Сочи в среднем продается за 32,5 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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