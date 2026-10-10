Большая часть разговора Путина и Трампа касалась украинского урегулирования
Песков: основной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование
10.10.2026, 12:20
Значительная часть разговора Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена украинскому урегулированию. Это было инициативой главы США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября провели телефонный разговор. Главы государств договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. По словам президента США, Москва немедленно поставит более 300 тыс. т дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в ноябре, еще 1 млн т — «сразу после этого». Данные подтвердил вице-премьер России Александр Новак, а Минфин США выдал соответствующую лицензию, которая будет действовать до апреля 2027 года.