Большая часть разговора Путина и Трампа касалась украинского урегулирования

Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября провели телефонный разговор. Главы государств договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. По словам президента США, Москва немедленно поставит более 300 тыс. т дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в ноябре, еще 1 млн т — «сразу после этого». Данные подтвердил вице-премьер России Александр Новак, а Минфин США выдал соответствующую лицензию, которая будет действовать до апреля 2027 года.