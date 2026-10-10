РБК узнал о задержании начальника управления лесного хозяйства Минобороны
РБК: главу управления лесного хозяйства Минобороны задержали в Москве
10.10.2026, 11:46
Силовики задержали в Москве начальника Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 10 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Уголовное дело против господина Закаморного возбудили 8 октября, в тот же день его задержали. На следующий день Хамовнический районный суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.
По версии следствия, он получил взятку за общее покровительство коммерческой структуре. По вменяемой господину Закаморному статье (ч. 6 ст. 290 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сергей Закаморный больше не занимает свою должность, сказал источник РБК. Исполняющей обязанности начальника назначена Екатерина Харитонова.